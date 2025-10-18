Quỹ Thiện Tâm thắp sáng niềm tin cho đồng bào vùng lũ

Quỹ Thiện Tâm trao 100 triệu đồng cho gia đình có người tử vong tại bản Hằm, xã Mường Chọng.

Chỉ trong hơn hai tháng, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9/2025, Nghệ An hứng chịu ba cơn bão, lũ lớn liên tiếp, gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề, ước tính ban đầu, tổng thiệt hại lên đến 7.700 tỷ đồng. Hàng chục ngàn gia đình bị ảnh hưởng, như nhà bị tốc mái, bị sập, mất trắng tài sản, người thân mất… Chỉ tính riêng bão số 10 đã gây thiệt hại ước 2.100 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc tới Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng.

Đi cùng với đó, hoạt động cứu trợ được triển khai ngay lập tức nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn và hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Theo đó, tập trung vào ba nhóm đối tượng chính. Đó là nhóm gia đình có người thiệt mạng do bão; nhóm gia đình có nhà bị sập hoàn toàn và nhóm gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị tốc mái.

Với tinh thần "Không bỏ ai ở lại phía sau", Quỹ Thiện Tâm đã huy động hơn 600 cán bộ nhân viên Vingroup cùng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, trực tiếp xuống đến tận các bản làng, khảo sát hàng chục nghìn hộ dân tại 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ để hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch, kịp thời.

Cán bộ Quỹ Thiện Tâm bất chấp địa hình hiểm trở, đường xá đi lại cực kỳ khó khăn để đến chia sẻ với bà con vùng lũ ở Nghệ An.

Tại Nghệ An bất chấp địa hình hiểm trở, đường xá đi lại xa xôi và cực kỳ khó khăn do bão chồng bão, bão chồng lũ gây ra nhưng các đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm đã đến tận nơi; từ vùng núi rẻo cao Nga My, ven biển Quỳnh Lưu, đến vùng trũng Yên Thành, Cát Ngạn… để khảo sát, thấu hiểu và trao tận tay sự hỗ trợ đến bà con.

Ông Lê Văn Việt, cán bộ đoàn khảo sát chia sẻ: “Chứng kiến những căn nhà đổ nát, những mảnh đời mất mát, mới thấy sức tàn phá của bão khủng khiếp thế nào đối với tỉnh Nghệ An. Người dân cần hơn bao giờ hết sự sẻ chia của cộng đồng. Với chúng tôi, cứu trợ không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái".

Cũng như ông Việt, các cán bộ Quỹ Thiện Tâm không chỉ mang theo tiền, quà mà mang theo sự lắng nghe, sẻ chia. Khi trò chuyện với người dân, họ ghi nhận những mất mát, nỗi đau, những ước mơ còn dang dở..., để từ đó hỗ trợ đúng cách, phù hợp hoàn cảnh.

Người dân vùng lũ nhìn thấy hình ảnh đoàn công tác lặng lẽ đi dưới mưa, lội qua khe suối, dốc cao sạt lở, bùn lầy đến từng gia đình, trao từng phong bì…. đó là hình ảnh của tình người, của trách nhiệm cộng đồng. Những hộ hàng xóm, người thân khi chứng kiến được hỗ trợ cũng được tiếp động lực, niềm tin, hôm nay họ được giúp, ngày mai họ sẽ cùng chung tay với người khác.

... Một trong bốn hộ dân ở bản Ang, xã Tương Dương, Nghệ An được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 60 triệu đồng để làm nhà mới.

Tính đến giữa tháng 10, tại Nghệ An Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ 16 gia đình có người tử vong, 100 triệu đồng/người; hỗ trợ 171 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, hỗ trợ 60 triệu đồng/gia đình và 1.104 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị tốc mái, hỗ trợ 20 triệu đồng/gia đình. Tổng kinh phí hỗ trợ bước đầu tại Nghệ An là 33,94 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 14/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Quỹ Thiện Tâm đã trao hỗ trợ cho bảy gia đình có người thân mất do bão, tại các xã Giai Xuân, Tiên Đồng, Cát Ngạn, Yên Thành và phường Vinh Phú, mỗi gia đình 100 triệu đồng.

Tại xã Quỳnh Văn, khi được nhận số tiền hỗ trợ trực tiếp từ cán bộ của Quỹ Thiện tâm, bà Nguyễn Thị Cát, cựu thanh niên xung phong, xúc động chia sẻ: “Đêm 30/9, tôi đang ngủ thì bão ập đến, nhà sập, tay gãy... Cả đời chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Nhờ được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 60 triệu đồng, các cô chú về tận nơi trao tận tay, tôi thấy ấm lòng lắm…”

Quỹ Thiện Tâm kịp thời trao 60 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Cát ở xã Quỳnh Văn.

Trong những ngày Nghệ An oằn mình sau bão, hình ảnh cán bộ Quỹ Thiện Tâm cùng Mặt trận các cấp đi giữa bùn đất, đến từng nhà hộ dân để khảo sát thiệt hại và mang đến những món quà ấm áp không chỉ mang lại hơi ấm vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để người dân đứng dậy sau mất mát.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh: “Giữa muôn trùng khó khăn sau thiên tai, mỗi hành động sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có sức lan tỏa kỳ diệu. Hình ảnh Vingroup – Quỹ Thiện Tâm đồng hành cùng bà con thêm một lần nữa khắc sâu những giá trị đẹp của con người Việt Nam: Biết yêu thương, biết sẻ chia và cùng nhau dựng lại cuộc sống sau bão giông".

Bão, lũ đã qua, nhưng dư âm của tình người vẫn còn đọng lại nơi những mái nhà được dựng lại, nụ cười trẻ thơ trên đường tới lớp. Sự chung tay của doanh nghiệp, chính quyền và người dân đã thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để đồng bào vùng lũ vững vàng vượt qua mất mát. Trong gian khó, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn là nguồn sức mạnh lớn nhất.

Được biết, trong nhiều năm qua, Vingroup luôn đồng hành cùng người dân cả nước trong các hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ khẩn cấp khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, như ứng phó với đại dịch Covid-19, cứu trợ lũ lụt (chỉ tính riêng bão Yagi đã hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão gây ra là 250 tỷ đồng), tiếp sức đến trường, khám chữa bệnh miễn phí hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo… với tổng số tiền đã triển khai hơn 30.000 tỷ đồng.

Việc triển khai cứu trợ khẩn cấp bão Bualoi ngay 500 tỷ đồng tiếp tục khẳng định cam kết bền bỉ của Vingroup trong sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: nhandan.vn