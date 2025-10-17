Ông Nguyễn Thành Đồng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, 100% ủy viên thống nhất hiệp thương cử ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại biểu hiệp thương cử tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Trước đó, sáng cùng ngày, ông Trần Nhật Tân – nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đại diện Ban Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong quá trình công tác của ông Trần Nhật Tân - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thành Đồng - tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

...



Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn, với trí tuệ, kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, ông Nguyễn Thành Đồng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, phối hợp hiệu quả với các tổ chức đoàn thể; kế thừa và phát huy tốt những kết quả mà MTTQ tỉnh đã đạt được. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phát huy khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Phân tích những kết quả cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Đồng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nhật Tân. Ảnh: Hạnh Nguyên.



Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, bản thân xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời xin hứa không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần, trách nhiệm, sức trẻ, kế thừa và phát huy những thành quả của MTTQ trong thời gian qua để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thành Đồng sinh năm 1985, trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận cao cấp. Ông từng giữ các chức danh: Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Huyện ủy Đức Thọ (cũ), Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết