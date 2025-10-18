“Thiên đường container” độc nhất Hà Tĩnh tan hoang sau đợt sóng dữ

Khu dịch vụ du lịch cắm trại sinh thái và thể thao ngoài trời Xuân Thành (Hoa Nắng Camping Beach) tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh là địa điểm vô cùng độc đáo bao gồm 130 phòng nghỉ, được cải tạo, chế tác từ container cũ, đặt trên diện tích hơn 2,9ha rừng phi lao phòng hộ, phía trước mặt cách biển vài trăm mét.

Thế nhưng, sóng biển đã tàn phá khu nghỉ dưỡng này vô cùng nặng nề. Nhiều phòng nghỉ container bị sóng đánh xê dịch khỏi vị trí ban đầu, dẫn đến việc hư hỏng kết cấu móng bê tông, và khó có khả năng phục hồi sau thiên tai.

Giữa tháng 10/2025, có mặt tại khu nghỉ dưỡng này, phóng viên ghi nhận Hoa Nắng Camping Beach bị tàn phá nghiêm trọng. Khung cảnh ngổn ngang đổ nát dù cơn bão số 10 đã đi qua hơn nửa tháng.

Triều cường dâng cao kết hợp gió giật mạnh đã khiến nhiều phòng nghỉ container tại đây bị tàn phá rất nặng nề.

Thậm chí nhiều phòng nghỉ container đã bị đẩy khỏi vị trí ban đầu...

... cũng vì vậy đã khiến kết cấu bị hư hỏng hoàn toàn.

... Hệ sinh thái bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều cây phi lao chắn sóng cũng bị bật gốc, gãy đổ.

Các mảng bê tông bị gãy, vỡ tan tành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu du lịch nghỉ dưỡng này chính thức được đưa vào vận hành, đón khách trải nghiệm từ mùa hè năm 2021. Tổng mức đầu tư của dự án là 36,2 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn phát triển rừng và vốn đầu tư vào hạ tầng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Việc lắp đặt các contairner phục vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí chỉ được thực hiện ở những đất trống, trảng cỏ, đất có cây bụi không có khả thi tự phục hồi, không làm ảnh hưởng đến đến chức năng phòng hộ và cảnh quan tự nhiên của rừng.

Các căn phòng container đều được sơn màu xanh, nằm xen kẽ dưới những rặng phi lao trên bờ cát trắng. Căn phòng 15m2 dành cho khoảng cho 2-3 người có đầy đủ trang thiết bị như các phòng tại khách sạn, resort… Thế nhưng hiện nay đã tan hoang, chưa biết khi nào có thể phục hồi.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn