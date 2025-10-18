CSGT kịp thời đưa thanh niên trong tình trạng nguy kịch đi cấp cứu an toàn

Khoảng 7h10, khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang BKS 38A-687.17 ra tín hiệu khẩn cấp, đề nghị hỗ trợ dẫn đường đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngay lập tức, tổ công tác tiếp cận kiểm tra, xác định trên xe có anh Lê Anh T. Đ, (SN 2006, trú tại xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) đang trong tình trạng co giật, nôn ra máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Nhờ xử lý kịp thời nên nạn nhân được đưa đến bệnh viện an toàn

Nhận định tình huống cấp bách, Đại uý Phạm Đăng Thành và Thượng uý Nguyễn Duy Anh đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng dẫn đường, phối hợp cùng người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn.

Hành động kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đã góp phần giúp bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, thể hiện tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ đưa đi cấp cứu an toàn, gia đình anh Lê Anh T. Đ xúc động gửi lời cám ơn chân thành tới lực lượng Cảnh sát giao thông và đặc biệt là hai đồng chí Phạm Đăng Thành và Nguyễn Duy Anh.



