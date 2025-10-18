Ngôi nhà có khả năng thích ứng với ngập lụt ở Nghệ An

Ngôi nhà xây dựng tại Thái Hòa (Nghệ An) - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ hàng năm. Ở dự án này, nhóm thiết kế của Nguyen Khac Phuoc Architects tìm kiếm một hướng tiếp cận cân bằng giữa không gian sinh hoạt hàng ngày và khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ảnh: Hoang Le & NKPA