Ngôi nhà có khả năng thích ứng với ngập lụt ở Nghệ An

Ngôi nhà xây dựng tại Thái Hòa (Nghệ An) - khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ hàng năm. Ở dự án này, nhóm thiết kế của Nguyen Khac Phuoc Architects tìm kiếm một hướng tiếp cận cân bằng giữa không gian sinh hoạt hàng ngày và khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Nhằm đảm bảo an toàn khi nước dâng, ngôi nhà được xây dựng trên nền móng cao, sử dụng phần chân đế bằng đá xếp chắc chắn để nâng sàn nhà lên khỏi mặt đất. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Bố cục ngôi nhà được tổ chức tối giản, với cầu thang nhỏ kết nối từ sân lên không gian sinh hoạt chính. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Hình khối vuông vức, gam màu trắng sáng kết hợp các mảng gạch đỏ và hệ cửa kính lớn, tạo diện mạo hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn gần gũi. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Thiết kế mở giúp đón sáng tự nhiên, thông gió, đồng thời mở rộng tầm nhìn ra khu vườn nhỏ. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Cây xanh và ánh sáng trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Khi mùa lũ về, ngôi nhà phát huy đúng vai trò của mình: nước có thể tràn qua sân nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bên trong. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Khoảng hở dưới sàn và những bậc tam cấp vừa tạo độ thoáng, vừa giảm áp lực của dòng chảy, bảo vệ kết cấu công trình đồng thời mang lại cảm giác an toàn. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Phòng khách tối giản. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Không dừng ở một giải pháp kỹ thuật, công trình còn thể hiện tư duy kiến trúc bền vững và nhân văn - nơi thiết kế hướng đến sự thích ứng, tiết chế và tôn trọng tự nhiên. Ảnh: Hoang Le & NKPA
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn