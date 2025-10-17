Cụ bà 79 tuổi tàn tật bị xe bán tải tông tử vong

Trưa 16/10, xe bán tải BKS 51D-174.. do tài xế L.H.L. (SN 1986, quê Bến Tre cũ) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh đến đoạn giao với đường 963 (phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh) thì tài xế ôm cua vào đường 963.

Do thiếu quan sát, tài xế xe bán tải đã tông trúng bà T.T.N. (SN 1946, ngụ TP Hồ Chí Minh) trong lúc bà N. đang di chuyển bằng 2 tay băng qua đường. Cú va chạm khiến bà N. tử vong tại chỗ.

... Hiện trường vụ TNGT khiến cụ bà tử vong.



Công an phường Long Trường phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết bà N. bị liệt 2 chân, di chuyển bằng tay và thường xuyên có mặt tại khu vực này.



Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn