Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam chưa được hoàn trả

Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Gia Hanh.



Tại xã Gia Hanh, tuyến đường ĐH32 hiện xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều rãnh lún, ổ gà, ổ trâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Nguyên nhân là do trong thời gian thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, các phương tiện có tải trọng lớn thường xuyên vận chuyển vật liệu qua tuyến này.

Ông Nguyễn Văn Sỹ, thôn Thượng Phúc, xã Gia Hanh cho biết, xe quá tải chạy nhiều quá nên đường hư hỏng, thành ổ trâu, ổ gà. Người dân mong các cấp có thẩm quyền sớm giúp hoàn trả lại mặt đường để đi lại thuận tiện.

Cùng chung tâm trạng bức xúc, bà Nguyễn Thị Lịch (thôn Thượng Phúc) cho biết thêm, con đường này trước đây được rải nhựa bằng phẳng, đi lại rất thuận lợi. Nhưng từ ngày làm cao tốc, xe chở đất đá tải trọng lớn đi lại rất nhiều gây ra tình trạng bụi bặm và hư hỏng đường. Không những thế, do xe tải phục vụ thi công đi lại nhiều nên đã xảy ra 2 vụ tai nạn.

Sau khi được sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công cao tốc, tuyến đường ĐH32 (xã Gia Hanh) xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.



Theo UBND xã Gia Hanh, trên địa bàn có gần 5 km đường được sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam. Đến nay, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu mới hoàn trả khoảng 80% khối lượng cam kết. Đáng chú ý, có nhiều đoạn ban đầu không nằm trong hợp đồng mượn đường, nhưng đơn vị thi công vẫn tự ý cho xe chạy, khiến mặt đường xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết, có những tuyến không nằm trong hồ sơ mượn đường từ đầu nhưng đơn vị thi công vẫn sử dụng, gây hư hỏng nặng. Xã đã nhiều lần làm tờ trình, làm việc trực tiếp với Ban Quản lý dự án Thăng Long và các cơ quan chức năng để đề nghị sớm hoàn trả, đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

... Một vị trí hư hỏng trên tuyến đường ĐH34, đoạn qua xã Trường Lưu.



Tại xã Trường Lưu, nhiều tuyến đường cũng rơi vào tình trạng tương tự. Xã có hơn 10 km đường phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam; trong đó có những tuyến bị đơn vị thi công tự ý sử dụng ngoài phạm vi hợp đồng mượn, khiến mặt đường bong tróc, nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện nay, các nhà thầu mới hoàn trả tuyến đường Quốc lộ 281 và ĐH36.

Còn đối với tuyến đường ĐH34, theo hồ sơ ban đầu, nhà thầu chỉ mượn 1 km để làm đường công vụ. Nhưng quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công đã cho phương tiện lưu thông trên toàn bộ tuyến đường. Do đó dẫn đến tình trạng hiện nay tuyến đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả, nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất được giữa hai bên.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu thông tin, khi triển khai dự án đơn vị thi công chỉ ký hợp đồng mượn một phần tuyến, nhưng thực tế cho xe chạy cả tuyến, khiến đường nứt gãy, bong tróc rất nhiều. Chính quyền đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long sớm khắc phục, hoàn trả toàn bộ tuyến để ổn định dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, giữa chính quyền địa phương và đơn vị thi công chưa thống nhất được việc phải hoàn trả cả tuyến.

Tuyến đường ĐH34, đoạn qua xã Trường Lưu bị hư hỏng do quá trình sử dụng làm đường công vụ để thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.



Theo thống kê, trong quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh, các đơn vị đã mượn hơn 150 km đường làm đường công vụ. Việc chậm hoàn trả các tuyến này không chỉ gây bức xúc trong nhân dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng giao thông nông thôn và an toàn của người dân khi tham gia giao thông.

Tác giả: Hữu Quyết

Nguồn tin: Báo Tin Tức