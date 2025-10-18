Hà Tĩnh: Người dân “khổ sở” khi đi lại trên đường ĐH 90

"Những ngày xảy ra mưa lớn, nước từ trên núi cao chảy xiết băng qua đường bị sạt lở. Vì là tuyến đường độc đạo nên mọi người vẫn phải mò mẫm đi qua, nếu không may cả người và phương tiện bị rơi xuống hố sâu thì hết sức nguy hiểm. Theo tôi, chủ đầu tư và các bên liên quan cần khẩn trương lắp đặt hệ thống cảnh báo hoặc cắt cử người trực gác phòng ngừa xảy ra tai nạn" - ông Nguyễn Quốc H ở xã Hương Xuân cho biết.