Hà Tĩnh: Người dân “khổ sở” khi đi lại trên đường ĐH 90

Tuyến đường ĐH 90 đi qua địa bàn các xã miền núi, biên giới Hương Xuân và Phúc Trạch của tỉnh Hà Tĩnh.
Sau nhiều năm khai thác, sử dụng tuyến đường ĐH 90 đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, lao động sản xuất, kết nối vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng thi công dự án vẫn ì ạch, ngày nắng bụi bặm mù mịt, mùa mưa thì bùn đất lầy lội trên đường, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và đời sống, sinh hoạt của người dân. Dọc tuyến không có hệ thống cảnh báo giao thông; nhiều vị trí đá xô bồ bị mưa lớn cuốn trôi, trơn trượt; ổ gà, ổ voi chi chít... nên đã xảy ra một số vụ va quệt giao thông, người điều khiển phương tiện bị té ngã trên đường.
"Ban đầu, thấy có dự án đầu tư xây dựng đường ĐH 90 mọi người đều rất vui mừng. Vậy nhưng, nghịch lý là tiến độ thi công rất chậm, mùa nắng bụi bặm mù mịt gây ô nhiễm môi trường, những ngày mưa gió nước bùn đất đọng thành vũng lớn, đi lại hết sức khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn" - ông Đinh Văn T ở xã Hương Xuân cho biết.
Sau mưa lũ, tại một số vị trí cống thoát nước ngang đường đang thi công dang dở đã bị xói lở, sụt lún, hư hỏng nền đường cũ, tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
...
Hiện tượng sụt lún vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi đó chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan chỉ căng vài sợi dây sơ sài, không lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm, tiềm ẩn tai nạn rủi ro khó lường, nhất là vào đêm tối.
"Những ngày xảy ra mưa lớn, nước từ trên núi cao chảy xiết băng qua đường bị sạt lở. Vì là tuyến đường độc đạo nên mọi người vẫn phải mò mẫm đi qua, nếu không may cả người và phương tiện bị rơi xuống hố sâu thì hết sức nguy hiểm. Theo tôi, chủ đầu tư và các bên liên quan cần khẩn trương lắp đặt hệ thống cảnh báo hoặc cắt cử người trực gác phòng ngừa xảy ra tai nạn" - ông Nguyễn Quốc H ở xã Hương Xuân cho biết.
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 90 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư với chiều dài gần 12km, tổng mức đầu tư xây dựng trên 121 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu được biết, quá trình thi công bên cạnh gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thời tiết mưa nhiều thì vấn đề quan trọng là chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bên liên quan chưa huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Do vậy, khi gặp mưa lũ đã xảy ra hiện tượng sạt lở, sụt lún tại một số vị trí và đặc biệt là bùn đất thường xuyên lầy lội trên đường, nhưng không có biện pháp khắc phục.
"Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 90 qua địa bàn xã vướng mặt bằng tại 6 vị trí và sẽ được giải quyết, bồi thường xong cho người dân trước ngày 25/10. Địa phương cũng đã gặp gỡ, trao đổi với chủ đầu tư cần huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đồng thời có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường khu vực dự án đi qua" - Chủ tịch UBND xã Hương Xuân Đặng Tuấn Anh thông tin.
Tác giả: Văn Chương
Nguồn tin: kinhtedothi.vn