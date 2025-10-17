Việt Nam hành động nhanh sau vụ bắt giữ công dân tại Campuchia liên quan lừa đảo

Chiều 16-10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc giới chức Campuchia ngày 14-10 đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam, đồng thời điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm điều hành một trung tâm gọi điện để lừa đảo các nạn nhân Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam



Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện tại Campuchia và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao ngay lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước. Trong thời gian tới, 33 công dân dự kiến sẽ được đưa về nước.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, cưỡng bức lao động tại Campuchia, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích công dân mình. Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam, đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam trước việc gần đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin một phụ nữ ngoài 30 tuổi của nước này tử vong ở khu vực gần biên giới Việt Nam - Campuchia, nghi vấn có liên quan tới các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sẽ tìm hiểu về thông tin này và khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, xử lý các vấn đề liên quan đến người nước ngoài, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

