Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ dự án

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức cuộc họp đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ trì cuộc họp có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp



Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Việc giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải phóng mặt bằng là mấu chốt để hoàn thành các dự án, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư dự án cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các dự án, gắn trách nhiệm cụ thể với từng công trình, dự án. Giám đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, lãnh đạo các xã, phường chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đã cam kết tại cuộc họp. Các sở, ban, ngành cần đồng hành, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, đảm bảo tiến độ thi công và báo cáo kết quả hàng tuần về UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục phân bổ nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, đẩy nhanh các dự án tại khu, cụm công nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, đến ngày 10/10/2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt hơn 9.925 tỷ đồng, bằng 215% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công do địa phương quản lý đến thời điểm trên đạt 5.533.957 triệu đồng, bằng 121,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 55,8% kế hoạch địa phương triển khai. Tỉnh hiện còn 73,778 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ chi tiết, trong đó: 20,778 tỷ đồng vốn nước ngoài dự kiến bố trí cho dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sẽ hoàn thành phân bổ trong tháng 10/2025; 53 tỷ đồng vốn tăng thu ngân sách Trung ương được bổ sung theo Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để giao vốn.

...

Mặc dù kết quả giải ngân có nhiều chuyển biến tích cực, song tiến độ tại một số dự án vẫn chậm so với yêu cầu. Toàn tỉnh hiện có 44 dự án do các ban quản lý cấp tỉnh làm chủ đầu tư đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến thi công và giải ngân vốn.

Một dự án đầu tư công tại Hà Tĩnh, ảnh nguồn BHT



Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc cũng như nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án.

Một số dự án bị kéo dài do công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn chậm; một số khác được giao vốn muộn (tháng 8/2025) nên không đủ thời gian thực hiện và giải ngân trong năm. Ngoài ra, việc sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, ảnh hưởng bão lũ cũng khiến quy trình giải phóng mặt bằng gặp khó khăn... Lãnh đạo các ngành, địa phương cũng đã cam kết tiến độ hoàn thành các dự án với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: Báo Đầu Tư

