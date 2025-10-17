Hãi hùng xe tải, xe “Hổ vồ” tàn phá quốc lộ, tỉnh lộ Khu kinh tế Vũng Áng

Nổi bật trong đó, là loại xe Howo (thường gọi là Hổ Vồ) 3,4 chân, chiếm đa số khi được giới được vận tải ưa chuộng trong việc dễ thay đổi kích thước thành thùng xe để chở thêm nhiều vật liệu so với tải trọng được cho phép.

Lãnh đạo chính quyền địa phương nhận định, chính những đoàn xe tải, xe Hổ vồ chạy quá tải trọng là nguyên nhân chính dẫn tới 3 yếu tố: Tàn phá cơ sở hạ tầng giao thông; Gây mất trật tự an toàn giao thông đường bộ, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân; Gây ô nhiễm môi trường sống.

Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do những “hung thần” này gây nên trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trong Khu kinh tế Vũng Áng, khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an, lo sợ khi ra đường.

Clip từng đoàn xe tải, xe Hổ vồ chạy trên các tuyến đường trong Khu kinh tế Vũng Áng:

Bài 1: “Hung thần” tàn phá quốc lộ, tỉnh lộ

Hơn 10 năm trước, Khu kinh tế Vũng Áng từng là trọng điểm nhức nhối của tình trạng xe quá tải, quá khổ cày nát các tuyến đường để chở vật liệu phục vụ Dự án Formosa Hà Tĩnh. Nhiều tuyến đường được đầu tư hàng trăm, nghìn tỷ đã bị cày nát trong thời gian ngắn, trước sự bất lực của cơ quan chức năng thời điểm đó.

Ngân sách Nhà nước đầu tư vào các tuyến đường chỉ trong thời gian ngắn “đổ sông đổ bể”, bởi khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động, để lại một thực trạng những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ xuống cấp trầm trọng.

Tuyến đường mới được bàn giao trong Khu kinh tế đã phải "cõng" từng đoàn xe tải chở vật liệu.

5 năm trở lại đây, Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục “rót vốn” hàng nghìn tỷ đồng để nâng cấp quốc lộ, cải tạo tỉnh lộ và làm thêm những tuyến đường mới, nhằm chỉnh trang “bộ mặt” Khu kinh tế Vũng Áng – Là Khu kinh tế trọng điểm không chỉ mỗi Hà Tĩnh, mà tầm quốc gia.

Thế nhưng, thời gian gần đây đã tái diễn lại tình trạng như 10 năm trước đây. Khi từng đoàn xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng cho phép đang ngày đêm tấp nập chở vật liệu đất, đá, cát… để phục vụ những Dự án mới đang triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng. Khiến các tuyến Quốc lộ 1A, 12C, đường tránh QL1A và các tuyến đường tỉnh lộ ở các phường Vũng Áng, Hoành Sơn, Sông Trí đã bắt đầu xuống cấp. Trong đó, có nhiều cung đoạn mới được nâng cấp, nhiều tuyến đường trăm tỷ, nghìn tỷ mới được làm mới, mới bàn giao…

Từng đoàn xe có dấu hiệu cơi nới, cải tạo thành thùng xe để chở thêm vật liệu.

Trong 1 tuần (từ ngày 7/10 đến 14/10), Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã liên tục vào Khu kinh tế Vũng Áng thị sát, ghi nhận lại những hình ảnh từng đoàn xe tải, xe Hổ vồ 3, 4 chân có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng tung hoành trên những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ để chở đất, đá về cung cấp cho một Dự án lớn đang san lấp mặt bằng ở phường Vũng Áng.

Theo chân những đoàn xe, Phóng viên ghi nhận hầu hết các xe tải, xe Hổ vồ đều vào lấy đất, đá tại 2 mỏ: Hoành Sơn (phường Hoành Sơn) và Mũi Đòi (Phường Sông Trí).

Xe "Hổ vồ" lấy vật liệu từ mỏ ra...

Nếu lấy vật liệu ở mỏ Mũi Đòi, các xe tải thường từ mỏ, chạy lên đường vành đai mới bàn giao, qua đường tránh QL1A, vào QL12C, chạy tiếp về trên đường Hà Huy Tập, nhập vào tuyến đường trục chính Khu kinh tế Vũng Áng để đổ cho Dự án đang san lấp.

Nếu lấy vật liệu ở mỏ Hoành Sơn, các xe tải thường từ mỏ, chạy lên đường tránh QL1A, sau đó vòng vào đường Trần Huy Tích hoặc đường Nguyễn Du (phường Hoành Sơn). Từ đây, chạy tiếp trên QL1A, rẽ vào đường trục chính Khu kinh tế rồi đổ cho Dự án đang san lấp.

Xe "Hổ vồ" vào mỏ lấy "hàng"...

Bằng mắt thường rất dễ ghi nhận, hầu hết các xe chở vật liệu từ các mỏ về đổ cho dự án, đều chở quá tải trọng cho phép. Trong đó, rất nhiều xe tải, xe Hổ vồ đã cải tạo kích thước thành thùng xe, nâng ghép thành thùng xe lên để chở vật liệu gấp nhiều lần tải trọng cho phép.

Cũng bằng mắt thường, rất dễ nhận thấy nhiều tuyến đường mới được bàn giao, mới được nâng cấp đang có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt, như: tuyến đường vành đai, tuyến QL1A, 12C, Hà Huy Tập, Trần Huy Tích… Riêng tuyến đường trục chính Khu kinh tế thì đã xuống cấp từ mấy năm trước, nay tiếp tục bị các xe tải chở quá tải trọng ngày đêm tàn phá, khiến mặt đường bị cày nát nhiều đoạn, gây mất an toàn giao thông.

Những chiếc xe tải có dấu hiệu cải tạo thành thùng xe tàn phá đường

Đáng chú ý, có nhiều tuyến đường mới làm, chưa được bàn giao trong Khu kinh tế, cũng bị nhiều xe tải chở vật liệu chạy vào. Chưa kể trên các tuyến đường, dẫu các xe hầu hết được che bạt nhằm tránh vật liệu rơi vãi xuống đường, nhưng nhiều xe vẫn chở vật liệu cao hơn thành thùng xe, phóng xe chạy như bay trên đường, khiến vật liệu rơi vãi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đoàn xe tải chở vật liệu san lấp nối đuôi nhau qua cầu Đá Hát đang sửa chữa.

Nguy hiểm hơn, trên tuyến QL1A từ phường Hoành Sơn về phường Vũng Áng; Từ phường Sông Trí về phường Vũng Áng, có 2 cầu đang nâng cấp, sửa chữa, trong đó có cầu Đá Hát đang sửa chữa, nâng cấp, chỉ để 1 làn xe chạy. Từng đoàn xe tải, Hổ vồ chở vật liệu nối đuôi nhau qua đây, khiến ở đây trở thành điểm ách tắc cục bộ thường xuyên, nhất là vào giờ tan tầm, học sinh tan trường, người đi dân đi làm về… Cá biệt, cho nhiều xe chở vật liệu chạy lấn làn, tranh đường khiến nơi đây trở thành điểm giao thông nguy hiểm mỗi ngày.

Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật khá ngạc nhiên, khi mỗi ngày nơi đây, từng đoàn xe tải, Hổ vồ có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải cứ mạnh ai nấy chạy, tàn phá đường sá, dừng đỗ bất cứ chỗ nào mà vẫn…bình yên!?

Một số hình ảnh Phóng viên báo Bảo vệ pháp luật ghi nhận:

Còn tiếp...

