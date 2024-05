Xôn xao video nhóm phụ nữ nhảy múa trước UBND quận ở Hà Nội gây phản cảm

Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền clip 1 nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu (nhảy Erobic) với tiếng nhạc lớn trước UBND quận Hà Đông, TP.Hà Nội. Theo nội dung clip, nhóm nhảy gồm 7 người phụ nữ đang nhảy “máu lửa", không để ý đến những người xung quanh.

Ngay sau khi clip được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa phần mọi người đều cho rằng việc nhảy nhót trên đường phố, nhất là trước cơ quan hành chính là lố bịch, phản cảm. Không chỉ thế, tiếng nhạc lớn vào sáng sớm đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người dân xung quanh.

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, chỉ huy Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông cho biết, clip trên được quay tại địa điểm gần Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, không phải được quay giữa lòng đường như 1 số thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Ảnh nhóm phụ nữ nhảy múa trước UBND quận Hà Đông cắt từ clip.

...



“Khu vực nhóm phụ nữ quay clip nhảy thể dục là khu vực của TTTM Mê Linh plaza, phía bên cạnh là UBND quận Hà Đông. Tại khu vực này, do TTTM quản lý và không chỉ nhóm phụ nữ trong clip và còn rất đông người dân tập trung ở đó để tập thể dục vào mỗi buổi sáng sớm”, vị chỉ huy Công an phường thông tin.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Hà Cầu, trước đó, Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, phối hợp cùng ban quản lý TTTM Mê Linh plaza nhắc nhở người dân cần có ý thức trong quá trình tập luyện, không để tiếng nhạc lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như tình an ninh trật tự công cộng. Vào thời điểm bùng dịch COVID -19, Công an phường Hà Cầu đã mời một số cá nhân thường xuyên tập thể dục, gây ồn tại đây để tuyên truyền, nhắc nhở.

Sau vụ việc trên, Công an phường Hà Cầu đã có văn bản gửi cho UBND phường Hà Cầu để ra văn bản chỉ đạo TTTM Mê Linh Plaza cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên, khi tập thể dục không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh cũng như đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập. Đồng thời, Công an phường Hà Cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn