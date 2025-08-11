Người đàn ông gục ngã ngay trước cửa phòng khám: Khoảnh khắc khiến tất cả "chết lặng"

Đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại tình huống nguy hiểm xảy ra ở hành lang bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận trong chiều thứ 6 (8/8). Theo nội dung đoạn thì sự việc xảy ra vào khoảng 15h55' phút chiều 5/8. Thời điểm này, một người đàn ông bất ngỡ ngã gục xuống sàn khiến những người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Các y bác sĩ đã nhanh chóng chạy tới, tiến hàng cấp cứu cho nam bệnh nhân.

Theo dõi clip, số đông không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người đàn ông và thán phục với phản ứng cực nhanh của đội ngũ nhân viên y tế trong thời điểm cấp bách.

(Nguồn clip: Bệnh viện Bãi Cháy)

...

Theo cổng thông tin Bệnh viện Bãi Cháy, nam bệnh nhân trong clip có tên là Trịnh V. Ng. (67 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh). Ông Ng. có tiền sử hẹp mạch vành chưa can thiệp, tăng huyết áp, suy thận mạn. Ông phải lọc máu chu kỳ tại bệnh viện 3 buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 4 tiếng đồng hồ.

Chiều 5/8 vừa qua, khi ông Ng. đang chuẩn bị vào phòng lọc máu thì bất ngờ rơi vào tình trạng mất ý thức và ngưng tim. Ngay lập tức, ông đã được các bác sĩ, nhân viên Khoa Thận lọc máu cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ. Sau 5 phút hồi sức tích cực, mạch và nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại.

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm cho thấy ông Ng. bị tăng kali máu nặng (7.2 mmol/L), rối loạn điện giải do suy thận mạn chưa được lọc máu, cùng với tình trạng bệnh tim thiếu máu cục bộ ba thân và suy tim nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Ngừng tim với hồi sức thành công – Tăng kali máu – Suy thận mạn lọc máu chu kỳ – Bệnh lý mạch vành ba thân.

Sau 1 ngày điều trị khoa Hồi sức tích cực và chống độc, bệnh nhân đã tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Thận lọc máu điều trị tiếp.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn