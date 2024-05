Vụ đánh ghen có hình ảnh phản cảm xôn xao mạng xã hội: Xử lý người đăng clip

Ngày 12-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông L.T.K. (SN 1984, trú tại phường Lào Cai, TP Lào Cai) với số tiền xử phạt là là 7,5 triệu đồng.

Hình ảnh đánh ghen phản cảm được ông K. đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip



Trước đó, ông L.T.K. đã đăng clip một vụ đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, xảy ra giữa 1 người đàn ông và 2 phụ nữ.

Sau khi video đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội, đã có nhiều bình luận phản cảm, sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa phương.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, thông tin mà ông L.T.K. đăng tải trên mạng xã hội nói vụ đánh ghen phản cảm xảy ra ở một homestay ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là không đúng sự thật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động