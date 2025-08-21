Nhan sắc tuổi 40 và cuộc sống sang chảnh của đại úy công an là mỹ nhân “Nhật ký Vàng Anh” đình đám

Minh Hương là gương mặt gắn liền với phần 1 của series truyền hình đình đám Nhật ký Vàng Anh phát sóng năm 2006. Vai nữ chính đáng yêu, lối diễn tự nhiên giúp cô ghi dấu mạnh mẽ trong ký ức khán giả cuối thập niên 2000. Đến nay, nàng "Vàng Anh đời đầu" vẫn một biểu tượng thời học trò của thế hệ 8X - đầu 9X.

Sau thành công của Nhật ký Vàng Anh, Minh Hương tiếp tục xây dựng sự nghiệp diễn xuất với nhiều phim truyền hình ăn khách như Zippo, Mù tạt và Em, Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước, 11 tháng 5 ngày... Đặc biệt, vai Hoài “xù” trong Zippo, Mù tạt và Em đã mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng năm 2017.

Minh Hương là nàng Vàng Anh đời đầu của series phim đình đám "Nhật ký Vàng Anh"

Ít người biết, bước ngoặt nghề nghiệp của Minh Hương đến từ những “ngã rẽ” rất đặc biệt. Xuất phát là sinh viên khoa Đàn Tỳ bà - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô rẽ sang đóng phim rồi bất ngờ bén duyên với nghề báo hình, trở thành MC, BTV của kênh Truyền hình Công an Nhân dân.

Minh Hương chia sẻ: "Khi đã quyết định bước vào ngành công an thì Hương luôn nghĩ rằng mình được nhiều hơn là mất. Mình được tiếp xúc và làm việc trong một môi trường chính quy, nghiêm túc, được đào tạo bài bản và được truyền đạt những thông tin chính thống tới người dân. Khoác lên mình bộ quân phục, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, với Hương vẫn luôn là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng và tự hào lắm…".

Tháng 6/2024, sau nhiều năm miệt mài gắn bó với kênh truyền hình Công an Nhân dân, Minh Hương được thăng hàm đại úy.

Minh Hương hiện công tác tại kênh Truyền hình Công an Nhân dân, mang quân hàm đại úy

Bên cạnh sự nghiệp thành công, đời sống ngoài màn ảnh của Minh Hương cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô và ông xã kiến trúc sư có 2 con, 1 trai, 1 gái. Ở tuổi 40, nàng Vàng Anh sở hữu nhà đẹp, xe sang, bộ sưu tập váy áo, túi xách hàng hiệu ấn tượng.

Gần đây, Minh Hương tậu thêm xe sang có giá khoảng 3 tỷ đồng. Cô vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân: "Mong “chiến mã” này sẽ mang lại nhiều hành trình vui vẻ và an toàn - và tất nhiên, sẽ có dịp chở mọi người đi chơi cafe".

Được biết, nàng Vàng Anh và gia đình hiện đang sống trong căn hộ chung cư cao cấp, có diện tích 120m2, được đập thông từ hai căn chung cư. Căn hộ được thiết kế đẹp, sang chảnh như khách sạn với tone màu trầm, gỗ và kính được sử dụng xuyên suốt căn nhà, tạo nên cảm giác sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng.

Không gian sống sang trọng của nàng Vàng Anh

Trong căn hộ, Minh Hương yêu thích và chăm chút nhiều nhất cho phòng khách và gian bếp. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bày biện, cắm hoa, trang trí nhà cửa, hay nấu những món ngon cho tổ ấm của mình.

Mỹ nhân Nhật ký Vàng Anh tâm sự với Phụ nữ Pháp luật: "Khi công việc bên ngoài bận rộn, tôi thấy trân quý những bữa cơm chung, những tiếng cười của con và những khoảnh khắc bình dị bên người thân.

Tổ ấm cho tôi sự ổn định để tiếp tục ra ngoài làm việc với hết trách nhiệm. Tôi tin chính sự bình yên đó đã giúp tôi giữ được năng lượng cho cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống đời thường".

Nhờ cuộc sống sung túc, viên mãn, nên ở tuổi 40, Minh Hương vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ. Ngoài ra, cô còn áp dụng chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và giữ tâm bình an. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ngoài đời, tôi nuôi dưỡng nụ cười, bởi tôi tin đó là thứ làm người ta đẹp lâu nhất".

Ở tuổi 40, Minh Hương được nhận xét là ngày càng trẻ đẹp, cuốn hút, mặn mà

Không ít khán giả nhận xét rằng, theo thời gian, nhan sắc của nàng Vàng Anh ngày nào như ngày càng trở nên cuốn hút và mặn mà hơn. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, cô đều nhận về vô số lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ.

