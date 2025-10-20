Xe tải tàn phá quốc lộ, tỉnh lộ: Bài 3: Những con số nhói lòng từ các vụ tai nạn giao thông

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh trong những bài trước, Khu kinh tế Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm không chỉ của tỉnh Hà Tĩnh, mà tầm quốc gia. Nơi đây tập trung những Dự án lớn tầm cỡ. Những năm gần đây, nhiều Dự án lớn được triển khai, góp phần thay đổi diện mạo Khu kinh tế này, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Một năm trở lại đây, nhiều Dự án lớn được khởi công. Trong đó tiền đề để các Dự án hình thành đi vào hoạt động, là san lấp mặt bằng, với nhu cầu rất lớn về vật liệu như: đất, đá, cát… Tất yếu, các phương tiện vận tải tấp nập đổ về đây để vận chuyển vật liệu đến cung ứng cho các Dự án, nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Những đoàn xe tải tấp nập chở vật liệu cho các Dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Hệ lụy nhãn tiền, là từng đoàn xe tải, xe “Hổ vồ” chở vật liệu, có dấu hiệu cơi nới kích thước, thành thùng xe, chở quá tải trọng đang ngày đêm tàn phá những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong Khu kinh tế. Trong đó có nhiều tuyến đường trăm tỷ, nghìn tỷ mới làm, mới được bàn giao.

Nghiêm trọng hơn, ngoài việc để vật liệu rơi vãi, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, thì đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra do những “hung thần” này gây nên, khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an, lo sợ khi ra đường.

Một vụ va chạm giao thông liên quan đến xe tải trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật đã nhói lòng khi làm việc với VKSND khu vực 2 – Hà Tĩnh, bởi số liệu thống kê về những vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn các phường thuộc Khu kinh tế Vũng Áng trong 1 năm trở lại đây.

Theo đó, từ ngày 1/10/2024 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 29 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 31 người, bị thương 28 người. Trong đó, số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe tải là 11 vụ, chiếm tỷ lệ hơn 1/3 số vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ/11 bị can phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260 – BLHS). Còn nhiều vụ đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Hình ảnh một xe tải chở vật liệu bị TNGT nghiêm trọng trên tuyến tránh QL1A qua TX Kỳ Anh (cũ). Ảnh BHT.

Cụ thể: Số vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên phường Sông Trí (sát nhập từ các đơn vị hành chính cũ: Phường Hưng Trí, Kỳ Châu, Kỳ Trinh): Xảy ra 10 vụ, làm chết 17 người, bị thương 23 người (có 3 vụ liên quan đến xe tải); Phường Vũng Áng (gồm các đơn vị hành chính cũ: Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Lợi): Xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, trong đó có 3 vụ liên quan đến xe tải; Phường Hoành Sơn (gồm Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Liên, một phần Kỳ Lợi cũ): Xảy ra 12 vụ việc, làm chết 7 người, bị thương 5 người (5 vụ liên quan đến xe tải).

Điển hình: Khoảng 10h49’ ngày 2/1/2025, tại phường Kỳ Thịnh cũ (nay là phường Vũng Áng), xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa các xe ô tô: xe ô tô tải BKS: 38C-204.84, xe ô tô tải BKS 38C- 178.93, xe ô tô tải có cần cẩu BKS 38C-196.45 và xe ô tô đầu kéo BKS: 37H – 002.58 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 37RM-001.76. Hậu quả: Xe ô tô tải BKS 38C-204.84, xe ô tô tải BKS 38C-178.93, xe ô tô đầu kéo BKS: 37H-002.58 bị hư hỏng nặng. Ngày 28/3/2025 vụ TNGT này đã được khởi tố để điều tra.

Hình ảnh vụ TNGT dẫn đến chết người ngày 10/10/2025 ở phường Sông Trí. Ảnh cắt từ clip.

Mới đây nhất là, vụ TNGT chết người liên quan đến xe tải dùng để chở vật liệu: 12h ngày 10/10/2025, tại ngã tư giao nhau giữa đường Quốc lộ 1A và đường Quốc lộ 12C thuộc địa bàn phường Sông Trí, đã xảy ra TNGT giữa xe ô tô tải biển số 38C-210.53 với xe mô tô biển số 60C2-241.40. Hậu quả người đi xe mô tô bị thương nặng và tử vong trong quá trình cấp cứu.

Kiểm sát viên Trung cấp Đặng Ngọc An – Viện trưởng VKSND khu vực 2 cho biết: Số vụ TNGT nghiêm trọng liên quan đến xe tải trên địa bàn là thực trạng đáng báo động. Qua kiểm sát xử lý tin báo, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ việc liên quan đến giao thông, VKSND khu vực 2 đã thống kê số vụ việc nghiêm trọng dẫn đến chết người, từ đó tổng hợp nguyên nhân dẫn tới vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tội phạm Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và đã có kiến nghị phòng ngừa đến Chủ tịch UBND phường Sông Trí, yêu cầu có các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn.

Kiểm sát viên Trung cấp Đặng Ngọc An - Viện trưởng VKSND khu vực 2 (Hà Tĩnh).

“Sắp tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục tổng hợp, ban hành kiến nghị phòng ngừa đến chính quyền địa phương các phường còn lại trong Khu kinh tế Vũng Áng, nhằm kiến nghị, yêu cầu chính quyền có các giải pháp, biện pháp lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, hạn chế để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng như thời gian qua” – Viện trưởng VKSND khu vực 2 Đặng Ngọc An cho biết.

Clip vụ TNGT giữa xe tải dùng chở vật liệu với xe mô tô dẫn đến chết người:

