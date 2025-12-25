Hà Tĩnh: Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích

Bứt tốc dự án giao thông trọng điểm trong đô thị

Cuối tháng 12/2025, có mặt tại dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên ghi nhận, công nhân, máy móc của đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành những đoạn còn lại sau khi dở dang gần 10 năm qua bởi vướng mặt bằng.

Dự án đường Lê Duẩn kéo dài đã bị chậm tiến độ nhiều năm do vướng mặt bằng.



Dự án đường Lê Duẩn kéo dài (đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A) được phê duyệt chủ trương đầu tư lần đầu vào năm 2016, khởi công năm 2018, có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng.

Mặc dù tuyến đường chỉ có chiều dài hơn 1km, nhưng đã phải điều chỉnh tiến độ 3 lần do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 15 hộ dân. Dự án được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kết nối giao thông đô thị. Tuy nhiên, cho đến nay dự án vẫn chưa thể bàn giao, đưa vào sử dụng.

Phải đến khi tháo gỡ được "nút thắt" mặt bằng, dự án mới được thi công trở lại.



Theo ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen, nguyên nhân dự án thi công chậm trễ trong nhiều năm qua là việc thay đổi trong chính sách đền bù, cũng bởi vậy các hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường. Thực tế này đặt ra yêu cầu chủ đầu tư cần sự linh hoạt, thấu hiểu và đối thoại hiệu quả với người dân.

Để giải quyết "nút thắt" này, UBND phường Thành Sen đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, làm việc trực tiếp với từng hộ dân; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đảm bảo theo quy định.

Ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án về đích đúng hạn.



Trên cơ sở đó, phương án tái định cư được xây dựng phù hợp với diện tích thu hồi, vừa đảm bảo quy định, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Sau nhiều tháng vận động, cho đến hiện nay, 100% mặt bằng sạch được bàn giao cho đơn vị thi công, tạo điều kiện đưa dự án sớm "về đích" sau nhiều năm dang dở.

Đảm bảo quyền lợi cho người dân, mở ra hướng giải quyết về mặt bằng

Một trong những dự án giao thông trọng điểm hiện nay cũng đang vướng công tác giải phóng mặt bằng là đường Hàm Nghi kéo dài. Tuyến đường có chiều dài 3,3 km, điểm đầu nối với Quốc lộ 1 (thuộc phường Hà Huy Tập), điểm cuối kết nối tuyến nhánh Quốc lộ 8C (qua xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh), với tổng mức đầu tư 575 tỷ đồng.

Hơn 1,2km đường Hàm Nghi kéo dài vẫn chưa thể thi công do vướng mặt bằng.



Dự án được khởi công từ tháng 11/2022, với tiến độ hợp đồng 24 tháng. Song do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án không thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu và phải gia hạn thời gian hoàn thành đến 31/12/2026.

Đến nay, 2,05 km của dự án đã thi công hoàn thiện hạ tầng, tuy nhiên vẫn còn vướng 1,25 km qua địa bàn phường Hà Huy Tập. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay đoạn đầu nối với Quốc lộ 1 đã nhiều năm qua chưa thể triển khai thi công, cấu kiện đặt ở đây trải qua mưa gió đã bắt đầu rỉ sét.

Ông Nguyễn Nhật Linh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, thông tin: "Địa phương liên tục tổ chức họp dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân theo quy định. Bước đầu đã đạt một số kết quả khả quan khi có nhiều hộ dân đồng tình với phương án đền bù".

Thông qua công tác đối thoại, vận động, nhiều hộ dân đã đồng ý với phương án bồi thường góp phần tháo gỡ khó khăn cho dự án.



Mới đây, phường Hà Huy Tập đã chi trả hơn 57 tỷ đồng cho 51 hộ dân, đây được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án. Lũy kế đến nay, đã có 60 hộ được phê duyệt và chi trả bồi thường với tổng kinh phí hơn 60,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, phường cũng đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 khu tái định cư cho những hộ gia đình nằm trong diện đền bù. Sau khi hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng cũng sẽ hoàn tất, để bàn giao cho đơn vị thi công dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

