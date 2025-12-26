Hà Tĩnh vừa chấp thuận doanh nghiệp nào thực hiện dự án cụm công nghiệp mới hơn 200 tỷ đồng?

Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quang Diệm. (Ảnh minh họa)

Theo đó, dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Diệm có diện tích đất sử dụng khoảng 40 ha, được triển khai tại xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quang Diệm theo quy hoạch chi tiết được duyệt; kinh doanh, khai thác hạ tầng và các dịch vụ của cụm công nghiệp.

Quy mô dự án là xây dựng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên diện tích 40ha (quy mô các hạng mục cụ thể xác định theo quy hoạch chi tiết được duyệt).

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 200 tỷ đồng. Trong đó, vốn của chủ sở hữu 60,156 tỷ đồng; vốn vay và huy động khác hơn 140 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định hoàn thành toàn bộ dự án và đi vào hoạt động trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất lần đầu.

Chủ đầu tư hoàn thành lập quy hoạch chi tiết dự án trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; hoàn thành cắm, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho UBND xã Sơn Giang trong vòng 10 ngày kể từ ngày phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã đề xuất, cam kết và các quy định tại quyết định này;…

Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng bố trí các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các vị trí kết nối giao thông thuận lợi, đảm bảo các điều kiện hạ tầng điện, nước, thu gom, xử lý rác thải, nước thải, các dịch vụ phục vụ người lao động,...

Ngoài các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, quy hoạch 05 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.287 ha và 45 cụm công nghiệp với tổng diện tích đến năm 2030 khoảng 1.892ha.

Cụ thể, tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho biết, các khu công nghiệp trong KKT Vũng Áng gồm: khu công nghiệp Vũng Áng I; khu công nghiệp trung tâm Lô CN4, CN5; khu công nghiệp Phú Vinh; khu công nghiệp Hoành Sơn; khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh; khu công nghiệp Kỳ Trinh; Các khu công nghiệp khác theo quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng hoặc Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh.

Bên cạnh đó còn có các khu công nghiệp trong KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo quy hoạch chung xây dựng KKT; khu công nghiệp Gia Lách; khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh; khu công nghiệp Hạ Vàng; khu công nghiệp Bắc Thạch Hà; khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Hà Tĩnh 21 cụm công nghiệp hiện có. Trong đó có 11 cụm công nghiệp giữ nguyên diện tích và 10 cụm công nghiệp mở rộng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ bổ sung 24 cụm công nghiệp mới như: Xuân Mỹ; Lạc Thiện; Thạch Khê; Hương Phúc; Kỳ Phong; Quang Diệm;…

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: baoquankhu7.vn