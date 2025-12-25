Phải tốn phí dịch vụ khi đóng học phí, phụ huynh nói 'quá vô lý'

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM chia sẻ về việc đóng học phí mất phí dịch vụ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình: THẢO THƯƠNG

Ngày 24-12, phụ huynh phản ánh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ Online những bức xúc về việc mất phí khi đóng học phí cho con theo hình thức thanh toán số.

Theo ghi nhận thực tế, hiện nay ở TP.HCM, có trường phụ huynh chỉ cần chuyển khoản trực tiếp qua số tài khoản nhà trường và không mất phí, nhưng có nơi lại thu phí gián tiếp qua bên thu hộ với mức phí dịch vụ dao động 2.000 - 5.000 đồng.

"Khuyến khích thanh toán số học phí nhưng thu phí là vô lý"

Anh N.Tri phán ảnh với Tuổi Trẻ Online, con anh đang học Trường mầm non Thành phố (phường Xuân Hòa). Mỗi lần nộp tiền học cho con, anh phải nộp thông qua bên trung gian tên SSC và mất thêm phí thanh toán 5.000 đồng.

"Phiếu thu gửi đến phụ huynh, góc trên có mã QR và ở dưới ghi rõ phí dịch vụ 5.000 đồng. Đi đâu cũng thấy khuyến khích hình thức thanh toán số, miễn phí mọi phí giao dịch. Nhưng ở trường khuyến khích thanh toán số học phí mà thu phí là vô lý! Tôi chưa hiểu sao lại mất phí thanh toán này?", anh N.Tri nói.

Tương tự, một số phụ huynh chia sẻ phiếu đóng tiền học phí trên group phụ huynh TP.HCM trên mạng xã hội của Trường tiểu học Kỳ Đồng (phường Nhiêu Lộc). Trong đó, trường đề nghị phụ huynh thanh toán qua app ngân hàng, hoặc app Yoyoschool, hoặc qua địa điểm Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động… Đặc biệt trường để mã QR với ghi chú: "Quét QR để thanh toán dễ dàng, phí 2.000 đồng".

Hiện nay, trên mạng xã hội, nhiều nhóm phụ huynh cho rằng đóng học phí "phức tạp", chưa thuận tiện cho cha mẹ. Có phụ huynh nói mất 2.000 - 5.000 đồng/lần, tùy theo thanh toán; có phụ huynh mất 7.000 đồng; có người đóng muộn đến trường được kế toán trường xử lý với "phí nhanh"... 11.000 đồng.

"Nói rằng một học sinh chỉ 5.000 - 7.000 đồng, nhưng gia đình đông con, đóng học phí còn tốn phí lắt nhắt rất bức xúc. Chưa kể một trường hàng trăm học sinh, toàn thành phố bao nhiêu trường thì khoản phí này ai hưởng lợi?", một phụ huynh nghi vấn.

Bên cạnh phản ảnh đóng học phí mất phí, Tuổi Trẻ Online cũng ghi nhận hiện nay nhiều trường ở TP.HCM thanh toán số học phí mà không tốn bất cứ chi phí nào. Chẳng hạn nộp trực tiếp vào số tài khoản nhà trường, hay qua các app học tập liên kết…

Trường cần tính toán lại để thuận lợi nhất cho phụ huynh

...

Cô Hồ Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường mầm non Thành phố (phường Xuân Hòa), xác nhận hai năm qua trường thu học phí thông qua bên thứ ba là SSC.

"Hiện nay 100% phụ huynh thanh toán số. Mức phí 5.000 đồng này trả cho dịch vụ chứ trường không hưởng lợi. Nếu các trường khác thanh toán số không mất phí, nhà trường sẽ tiếp thu và thay đổi để phụ huynh thuận lợi và không gặp trở ngại trong thanh toán học phí", cô Thảo nói.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình cũ), thông tin nhà trường thu học phí qua app VinaID và không mất phí mỗi lần chuyển khoản.

Thầy Đắc nói: "Trước đây chuyển qua số tài khoản trường, trường gạt nợ thủ công. Giờ các ngân hàng mời chào miễn phí, SSC mất thời gian tiền mới về trường, một tuần hai lần thứ Ba và thứ Sáu, chứ họ không thanh toán một lần. Thông qua app, ngân hàng miễn phí, gạt nợ tự động và chuyển khoản ngay về tài khoản trường".

Trước dịch COVID-19, một trường THCS ở phường Cầu Ông Lãnh từng thu học phí qua app mất phí 5.000 - 8.000 đồng tùy theo thanh toán, nhưng phụ huynh có bức xúc nên gần 4 năm nay nhà trường thu học phí cũng thông qua bên thứ ba là ngân hàng nhưng miễn phí.

"Mỗi học sinh có tài khoản là mã số định danh, có thể hiểu là tài khoản ảo. Phụ huynh chỉ cần mở app ngân hàng ra nhập số tài khoản đó vào là ra ngay số tiền và hiện sẵn nội dung chuyển khoản. Trường khuyến khích thanh toán số và 100% phụ huynh đều chọn hình thức này", hiệu trưởng trường nói.

Thông tin thêm, cứ đầu năm học, có rất nhiều ngân hàng đến trường chào mời để muốn làm bên thứ ba đồng hành thu học phí, không mất chi phí nhưng vị hiệu trưởng này nhấn mạnh: "Tất nhiên, không có việc liên kết nào là làm không công, tuy nhiên trường cần tính toán để sao phụ huynh được lợi nhất".

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Phụ huynh chuyển khoản trực tiếp cho trường không cần qua phần mềm trung gian Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từng có văn bản yêu cầu trường học phải đa dạng hóa các kênh thanh toán học phí, chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có mức phí thấp nhất hoặc không thu phí; hoặc chuyển khoản trực tiếp cho trường không cần qua phần mềm trung gian. Mục đích mở rộng việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục. Hiện nay, TP.HCM có 100% cơ sở giáo dục áp dụng thanh toán không tiền mặt khi thu học phí và các khoản thu dịch vụ giáo dục.

Tác giả: Thảo Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn