Top 5 cầu thủ bóng đá nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025

1. Ousmane Dembele

Tiền đạo Ousmane Dembele từ lâu đã là cầu thủ đầy bí ẩn, thậm chí với chính bản thân anh. Trong một đoạn video từng gây xôn xao thời còn khoác áo Rennes, chân sút người lúng túng không biết đâu là chân thuận của mình.

Suốt nhiều năm, anh là mẫu cầu thủ chạy cánh khó lường nhưng phung phí cơ hội, có thể bùng nổ rực rỡ rồi lại gây thất vọng ngay sau đó và không thể chạm tới kỳ vọng lớn lao thuở ban đầu.

Từng làm việc cùng Dembele tại Barcelona, chiến lược gia Luis Enrique hiểu tiền đạo người Pháp hơn phần lớn đồng nghiệp.

Chính nhà cầm quân này khi dẫn dắt PSG đã khởi xướng một cuộc "tái sinh" tưởng chừng không thể. Được kéo vào đá trung phong số 9, Dembele bất ngờ trở nên cực kỳ hiệu quả trong khâu ghi bàn.

Sự lột xác của Dembele đã góp phần giúp đội bóng Paris lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League. Mùa giải trước, Dembele ghi tới 35 bàn, thành tích giúp anh giành Quả bóng Vàng vào tháng 9.

Đây là lần đầu tiên Ousmane Dembele dẫn đầu bảng xếp hạng của báo The Guardian.

Ảnh: The Guardian



2. Lamine Yamal

Mới 18 tuổi, Lamine Yamal đã thể hiện cá tính mạnh mẽ và sự tự tin hiếm thấy. Sao trẻ của Barcelona không ngần ngại tuyên bố mục tiêu không chỉ giành một Quả bóng Vàng mà là nhiều Quả bóng Vàng trong sự nghiệp.

Sau khi Barcelona bị Inter Milan loại ở bán kết Champions League, cầu thủ chạy cánh này từng hứa với mẹ rằng anh sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Cá tính có phần ngạo nghễ và sự tự tin ấy của Yamal không phải lúc nào cũng được tất cả yêu mến, thậm chí đôi khi còn có thể phản tác dụng.

Tuy nhiên, chính tinh thần ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, đồng thời góp phần làm nên một Lamine Yamal bản lĩnh, khác biệt và đầy tiềm năng.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2025 của The Guardian.

Ảnh: The Guardian



3. Vitinha

Từ bản hợp đồng bị Wolver hắt hủi đến nhà vô địch Champions League chỉ trong vòng 4 năm, Vitinha đã trải qua một hành trình lột xác đầy ấn tượng.

Tiền vệ sáng tạo người Bồ Đào Nha đang là "trái tim" trong lối chơi của PSG với vai trò giữ nhịp và tạo sức sống cho tuyến giữa đội bóng thủ đô nước Pháp.

Vitinha thường được so sánh với Marco Verratti – tiền vệ tài hoa nhưng từng bị đánh giá thấp do dành phần lớn đỉnh cao sự nghiệp tại Ligue 1.

...

Tuy nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha không chỉ kế thừa mà còn vượt qua cái bóng của đàn anh người Ý, vươn ra ngoài biên giới nước Pháp để khẳng định tên tuổi trên phạm vi toàn cầu.

Giữa một hàng tiền vệ giàu chất lượng bậc nhất châu Âu mà PSG sở hữu, việc tạo dấu ấn là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, Vitinha vẫn nổi bật nhờ lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng điều tiết trận đấu.

Phong độ xuất sắc ấy thậm chí giúp anh được đặt lên bàn cân so sánh với Luka Modric, đồng thời nhận những lời kêu gọi cho danh hiệu Quả bóng Vàng mùa tới.

Ảnh: The Guardian



4. Kylian Mbappe

Kylian Mbappe thừa nhận anh đã chạm "đáy" vào tháng 12-2024 mà đỉnh điểm là cú sút phạt đền hỏng ăn trên sân San Mames. Khoảnh khắc ấy trở thành bước ngoặt để tiền đạo người Pháp gạt bỏ nỗi rụt rè và bắt đầu sự hồi sinh.

Trước thời điểm đó, chân sút người Pháp chỉ ghi 10 bàn sau 20 trận. Kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, hiệu suất của anh bùng nổ đến khó tin, cán mốc 59 bàn sau 59 trận.

Mùa giải đầu tiên của Mbappe trong màu áo Real Madrid vì thế mang dáng dấp rất lạ lùng: không danh hiệu, trong khi PSG giành cú ăn 3 và điều này gián tiếp trở thành lời "buộc tội" dành cho ngôi sao cũ.

Dẫu vậy, những gì Mbappe thể hiện trên sân là phi thường. Sự mâu thuẫn ấy được gói gọn trong hình ảnh anh lập hat-trick ở trận El Clásico nhưng Real Madrid vẫn thất bại.

Ở thời điểm hiện tại, Mbappé đã ghi 55 bàn trong năm 2025, chỉ kém 4 bàn so với kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch cấp câu lạc bộ mà Cristiano Ronaldo từng làm trong quá khứ.

Ảnh: The Guardian



5. Harry Kane

Thông thường khi một ngôi sao lớn bước sang ngưỡng giữa tuổi 30, đỉnh cao sự nghiệp gần như đã được định hình, nhất là với một trung phong đã trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, điều khiến Harry Kane trở nên đặc biệt là dù ở tuổi 32 nhưng anh dường như vẫn đang tiếp tục vươn lên.

Có thể, bước ngoặt ấy đến từ quyết định gia nhập Bayern Munich – một trong những CLB hàng đầu châu Âu – ở giai đoạn tương đối muộn của sự nghiệp.

Dẫu vậy, "cuộc hôn nhân" hoàn hảo với nhà vô địch nước Đức đã giúp chân sút người Anh chinh phục những nấc thang mới, không chỉ trong vai trò cây săn bàn mà còn ở khả năng kiến tạo, điều tiết lối chơi.

"Với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn và phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất, việc Harry Kane góp mặt trong cuộc đua Quả bóng Vàng, thậm chí vươn lên dẫn đầu danh sách này ở mùa giải tới, không phải là kịch bản khó hình dung"- báo The Guardian bình luận.

Ảnh: The Guardian



Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động