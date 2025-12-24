Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép ma túy đá

Đối tượng Giang Ngọc Dương.



Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại thôn Trung Tiến, xã Kỳ Khang, Đồn Biên phòng Kỳ Khang phát hiện một đối tượng cùng xe máy đậu ven đường có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Giang Ngọc Dương (Sn 1996, trú tại thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Phát hiện trong người Dương có cất giấu 21 đoạn ống nhựa nhiều màu sắc, bên trong chứa 3,21 gam ma túy dạng đá.

... Tang vật được lực lượng Biên phòng thu giữ.



Tại cơ quan điều tra, Giang Ngọc Dương khai nhận đã mua số ma túy trên về nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Hiện, vụ việc đang được Đồn Biên phòng Kỳ Khang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

