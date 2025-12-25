Đi rà phế liệu, người dân phát hiện số lượng lớn tiền cổ

Một phần tiền cổ được phát hiện tại xã Sơn Kim 2



Sáng 25-12, ông Trần Phi Công, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình đi rà phế liệu, một nhóm người dân ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện được số lượng lớn đồng tiền cổ nằm sâu trong lòng đất tại địa bàn thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua kiểm tra ban đầu, số tiền cổ này có tổng trọng lượng khoảng 15kg, gồm có hàng ngàn đồng tiền bằng đồng đã bị oxy hóa, dính chặt vào nhau thành từng mảng lớn. Đồng tiền có dạng hình tròn, đường kính khoảng 2,4cm, ở giữa đục lỗ vuông cạnh khoảng 0,6cm. Mặt trước mỗi đồng tiền có khắc hai chữ Hán “Ngũ Thù” theo thể triện thư, mặt sau để trơn, viền tiền khá mảnh và đều.

... Nhiều đồng tiền cổ đã bị oxy hóa, dính chặt vào nhau



Theo nhận định ban đầu, đây là đồng tiền Ngũ Thù, một trong những loại tiền xuất hiện sớm và có thời gian lưu hành dài trong lịch sử Trung Hoa và khu vực Đông Á... Đây là phát hiện tiền Ngũ Thù có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, bảo quản và nghiên cứu theo quy định, nhằm làm rõ giá trị lịch sử, khảo cổ của số tiền cổ này. Đồng thời, ngăn chặn nguy cơ thất lạc, mua bán trái phép cổ vật.



