2 người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ngày 24-12 - Ảnh: Cổng thông tin Viện KSND TP Đà Nẵng

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 2h45 ngày 24-12, Công an xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam trước đây) nhận được tin báo từ phía khách sạn N.W.H. về việc phát hiện một nạn nhân nam người nước ngoài nghi rơi từ trên cao xuống tại tiền sảnh khách sạn.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn - Hội An nhưng đã tử vong.

Qua kiểm tra ban đầu và trích xuất hệ thống camera an ninh của khách sạn, cơ quan chức năng ghi nhận hình ảnh hai người đàn ông quốc tịch nước ngoài có biểu hiện nghi vấn.

Hai người này được camera ghi nhận có dấu hiệu vội vã rời khỏi khách sạn ngay sau thời điểm phát hiện nạn nhân nằm ở tiền sảnh khách sạn.

...

Sau khi tiếp nhận vụ việc, kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 cùng cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường theo đúng quy định.

Tại hiện trường, cán bộ kiểm sát viên đã thu thập dấu vết, tài liệu, vật chứng...

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: LINH TRANG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ