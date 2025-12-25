Khen, chê vòng xuyến 12 tỉ tại Hà Tĩnh: Khi điểm nhấn đô thị trở thành tâm điểm tranh luận

Những ngày qua, dự án vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trên mạng xã hội, hàng trăm ý kiến trái chiều đã được người dân bày tỏ, xoay quanh tính thẩm mỹ, công năng giao thông và sự phù hợp của công trình trong không gian đô thị.

Dự án vòng xuyến trung tâm phường Thành Sen



Ở chiều tích cực, không ít ý kiến đánh giá vòng xuyến là nỗ lực làm mới diện mạo đô thị, tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực trung tâm. Một số người cho rằng, nhìn từ trên cao, công trình có hình khối khá rõ ràng, màu sắc nổi bật, dễ nhận diện và có thể trở thành dấu ấn thị giác của Thành Sen trong quá trình phát triển theo hướng hiện đại.

Một số bình luận bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng công trình mang lại cảm giác mới mẻ, khác biệt so với các vòng xuyến đơn thuần trước đây, góp phần tạo điểm nhấn không gian nếu được nhìn tổng thể, đặc biệt từ góc flycam hoặc các tòa nhà cao tầng xung quanh.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí thất vọng. Nhiều người cho rằng, xét từ góc nhìn ngang trực tiếp của người tham gia giao thông, công trình thiếu tính thẩm mỹ, hình khối rối mắt, màu sắc bị cho là quá gắt và chưa hài hòa với không gian xung quanh.

Những ý kiến khen, chê của người dân Hà Tĩnh trên mạng xã hội



Đáng chú ý, nhiều ý kiến đặt vấn đề về quy trình lấy ý kiến người dân trước khi triển khai. Theo một số bình luận, nếu dự án được công khai mô hình, lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng và các chuyên gia, có thể đã điều chỉnh được những chi tiết chưa phù hợp, tránh tranh cãi sau khi công trình hoàn thành.

Thực tế, tranh luận quanh vòng xuyến Thành Sen không chỉ dừng lại ở câu chuyện đẹp hay xấu, mà phản ánh rõ hơn yêu cầu ngày càng cao của người dân đối với các dự án chỉnh trang đô thị: không chỉ đầu tư lớn, mà còn phải hài hòa, hiệu quả và phục vụ đúng nhu cầu sử dụng.

Không ít bình luận cho rằng vòng xuyến đã làm hạn chế tầm nhìn, gây cảm giác chật chội, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông tại khu vực vốn có mật độ phương tiện cao. Một số ý kiến thẳng thắn cho rằng, công trình phù hợp hơn nếu đặt trong công viên hoặc quảng trường thay vì vị trí vòng xuyến giao thông.

“Tóm lại chẳng ra gì, từ nội dung, thẩm mỹ đến nghệ thuật”, một bình luận thể hiện sự thất vọng, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng việc bố trí công trình tại vòng xuyến là chưa hợp lý về công năng.

... Nhiều ý kiến cho rằng, dự án có ý nghĩa về bản sắc văn hoá địa phương song ý tưởng thiết kế đến màu sắc đều chưa phù hợp



Liên quan nội dung này, sáng 25.12, trao đổi với Báo Văn Hoá, ông Nguyễn Duy Hưng - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho biết, cụm biểu tượng văn hóa Thành Sen tại vòng xuyến Quốc lộ 1A mang tên “Tháp Hoa Đăng” là công trình được nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực trung tâm đô thị.

Công trình được bố trí tại nút giao hình tròn giữa Quốc lộ 1A và đường Phan Đình Phùng, vị trí có vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông và cảnh quan đô thị. Trong quá trình lập dự án, Ban Quản lý đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc với 5 hồ sơ tham gia đến từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh, trong đó riêng Hà Nội có hai phương án dự thi.

Trên cơ sở chấm điểm của hội đồng chuyên môn, phương án của Công ty cổ phần xây dựng HPA Việt Nam được lựa chọn vì đáp ứng các tiêu chí về ý nghĩa biểu trưng, khả năng tạo điểm nhấn, sự hài hòa kiến trúc và không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông.

Dự án vòng xuyến nhìn từ trên cao. Ảnh Anh Thi



Ông Hưng khẳng định, việc xây dựng cụm biểu tượng không làm thay đổi kích thước vòng xuyến hiện hữu, do đó không tác động trực tiếp đến tổ chức giao thông tại nút giao.

“Về thẩm mỹ, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau. Tuy nhiên, hội đồng lựa chọn dựa trên các tiêu chí cụ thể và biên bản làm việc rõ ràng. Công trình góp phần thay đổi diện mạo trung tâm đô thị, tạo điểm nhấn và được đánh giá là phù hợp với hiệu quả đầu tư”, ông Hưng nói.

Liên quan đến tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này, ông Hưng cho biết, trước đây chính quyền thành phố cũ từng đề xuất đồng thời cải tạo vòng xuyến và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Cục Quản lý đường bộ, phương án này không được chấp thuận do quy định không cho phép triển khai song song cả hai hình thức tổ chức giao thông.

Hiện nay, Ban Quản lý đang là chủ đầu tư dự án chỉnh trang, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua nút giao vòng xuyến. Dự kiến sau Tết sẽ triển khai thi công. Trong quá trình thực hiện, Ban sẽ phối hợp với chính quyền phường Thành Sen và Ban Quản lý Vincom để nghiên cứu phương án mở rộng phạm vi nút giao, tăng bán kính cua, xén dải phân cách và một phần vỉa hè nhằm giảm áp lực giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Hiện, dự án "Tháp Hoa Đăng" đang được hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, trình Sở Xây dựng chấp thuận trước khi thực hiện quyết toán theo quy định.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá