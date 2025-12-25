Nhà 1 tầng thiết kế 3 giếng trời lấy sáng độc đáo giữa miền Tây

Tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Long, Vu House được hình thành từ nhu cầu giản đơn của gia chủ độc thân, nhưng vẫn hướng đến sự phát triển bền vững cho một tổ ấm nhỏ trong tương lai. Ảnh: Nam Võ
Ngôi nhà có thiết kế đơn giản nhưng hiện đại, không gian bố trí hợp lý. Ảnh: Nam Võ
Nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, khu sinh hoạt, bếp ăn, sân vườn và 3 ô giếng trời nhằm tối ưu thông gió, lấy sáng. Ảnh: Nam Võ
Trục giao thông chính được “khoét rỗng” bằng một khe sáng dài tương đương nửa chiều dài của căn nhà. Ảnh: Nam Võ
Khe sáng được bố trí khéo léo giáp vách tường cao của nhà bên cạnh, giúp cắt nắng sau giờ trưa và tận dụng ánh sáng tự nhiên vừa đủ. Ảnh: Nam Võ
Ba giếng trời cùng hồ nước cuối nhà tạo hệ thống thông gió đối lưu hiệu quả, giúp không gian luôn thoáng mát. Ảnh: Nam Võ
Cây xanh được bố trí ở nhiều ngóc ngách trong ngôi nhà. Ảnh: Nam Võ
Vết cắt dài và hẹp trên mái giúp ánh sáng len lỏi qua ba mặt kính, phản chiếu và lan tỏa. Ảnh: Nam Võ
Đêm xuống, ánh sáng nội thất phản chiếu lên vách và mái kính, giúp ngôi nhà phát sáng nhẹ nhàng như một ngọn đèn trong khu phố. Ảnh: Nam Võ
Các chi tiết màu xanh xen kẽ tại nhiều góc tạo điểm nhấn và cảm giác dịu mắt cho không gian sống. Ảnh: Nam Võ
