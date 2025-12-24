Hà Tĩnh: Phá đường dây buôn bán p.h.á.o n.ổ, thu giữ hơn 1,5 tấn tang vật

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, triệt phá vụ án sản xuất, buôn bán và vận chuyển hàng cấm với quy mô đặc biệt lớn. Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới 1.521,7 kg pháo hoa nổ và 39,2 kg pháo nổ tự chế, liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo cơ quan công an, từ đầu tháng 12/2025, Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1988, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã liên hệ với Doãn Văn Hoài (sinh năm 1990, xã Trà Tân, tỉnh Đắk Lắk) qua ứng dụng Viber để đặt mua số lượng lớn để về bán qua mạng xã hội kiếm lời.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Doãn Văn Hoài đã liên hệ mua pháo qua mạng xã hội của một người chưa rõ danh tính tại khu vực tỉnh Bình Phước. Hai bên thống nhất tổng số tiền giao dịch là 184.000.000 đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh tổng số tiền là 296.000.000 đồng để hưởng chênh lệch. Đồng thời, Hoài đã thuê Bùi Xuân Chung (sinh năm 1984, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô mang BKS 61K-551.84 với số tiền công 25.000.000 đồng.

Đến ngày 11/12/2025, Chung đã nhận hàng từ một người không rõ danh tính tại Bình Phước theo hướng dẫn của Hoài và giao thành công cho Minh tại xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Sau đó, Minh tiếp tục đặt mua đợt thứ hai từ Hoài với số lượng lớn hơn. Ngày 15/12, khi Chung đang vận chuyển số pháo này đến địa phận tỉnh Đắk Lắk thì ra đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan công an. Tổng số tiền công vận chuyển mà Hoài trả cho Chung trong đợt này là 27.500.000 đồng.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Điều tra mở rộng, công an xác định thêm, ngày 5/12, Nguyễn Đức Minh còn bán cho Nguyễn Hữu Tính (sinh năm 2005, xã Ứng Hòa, TP. Hà Nội) 20 hộp pháo nổ các loại với giá 10.000.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tính, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ: 65 quả pháo nổ hình trụ, 5 khối pháo hình lục giác, 8 khối pháo hình trụ tròn và 6 hộp pháo. Tính khai, đã mua các vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội về để tự chế tạo pháo nổ nhằm mục đích bán kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, lực lượng chức năng xác định: Đối với Doãn Văn Hoài có hành vi bán cho Nguyễn Đức Minh tổng khối lượng pháo nổ là 1.521,7kg. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Đức Minh có hành vi mua về nhằm mục đích bán lại thu lời với tổng khối lượng pháo nổ là 681,9kg. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối với Bùi Xuân Chung có hành vi vận chuyển thuê tổng khối lượng 1.521,7kg pháo nổ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Hữu Tính có hành vi chế tạo 39,2kg pháo nổ nhằm mục đích bán lại. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc triệt ph á thành công chuyên án không ch ỉ ng ăn ch ặn một l ư ợng lớn vật liệu nổ thẩm lậu ra thị tr ư ờng, tiềm ẩn nguy c ơ m ất an to àn cháy n ổ trong khu d ân c ư, m à còn th ể hiện tinh thần ki ên quy ết đ ấu tranh, " đ ánh trúng, đ ánh đ úng" vào các đ ầu nậu cung ứng h àng c ấm. Thời gian tới, lực l ư ợng chức n ăng s ẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đ ể mở rộng đi ều tra, xử l ý nghiêm các đ ối t ư ợng theo quy đ ịnh ph áp lu ật.

