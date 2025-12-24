Không khí lạnh mạnh tràn về, nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm, rét hại

Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 20-22 độ, có nơi trên 24 độ. Trên đất liền, khoảng đêm 24-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc từ đêm nay 24-12



Từ đêm 24-12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 24-12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ ngày 25-12 và 26-12 trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

Khu vực Hà Nội: đêm 24-12 và ngày 25-12 có mưa, mưa rào; từ đêm 24-12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ.

Không khí lạnh gây mưa lớn ở nhiều tỉnh, thành miền Trung và gió giật mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 25-12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 25-12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.

Từ chiều tối và đêm ngày 25-12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tác giả: Thuỳ Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động