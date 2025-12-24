Clip cô gái nhảy cẫng lên khi được cầu hôn ở phòng gym gây phẫn nộ

Đoạn video cầu hôn trong phòng gym thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Một đoạn video ghi cảnh người đàn ông chống đẩy ăn mừng sau khi cầu hôn bạn gái trong phòng gym lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng: tình huống này không có thật. Nhiều người xem đây là ví dụ cho việc "văn hóa gym" bị đẩy đi quá xa.

Trong clip gây tranh cãi, cô gái mặc đồ tập gật đầu đồng ý, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Người đàn ông cởi trần ăn mừng bằng cách chống đẩy. Kiểu nội dung này rất dễ gây chú ý và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, theo News.con.au.

Một tài khoản trên X đăng lại video kèm dòng chú thích: "Anh chàng cầu hôn được đồng ý và lập tức chống đẩy. Không ôm hôn, chỉ có cơ bắp". Sau đó, nền tảng của tỷ phú Elon Musk gắn nhãn kiểm chứng, khẳng định: "Đây không phải sự thật, mà là một tiểu phẩm do Cherdleys thực hiện".

Tuy vậy, bài đăng vẫn thu hút hơn 12 triệu lượt xem. Dù có người nghi ngờ, phần lớn vẫn tin là màn cầu hôn thật và để lại nhiều bình luận trái chiều.

Chad LaBaron nổi tiếng với những video gây cười, tạo tình huống dàn dựng. Ảnh: Cherdleys.

...



"Có lẽ đây là phản ứng đậm chất gym nhất từ trước đến nay. Đồng ý bằng việc chống đẩy, không phải bằng nụ hôn", một người viết. "Thật điên rồ. Chúc mừng họ", người khác bình luận. Có ý kiến mỉa mai: "Một người cầm điện thoại, người kia chống đẩy, không ôm nhau. Họ hợp với nhau đấy".

Một số khác chỉ trích cô gái vì mải nhảy cẫng lên và ngắm chiếc nhẫn hơn là chú rể tương lai. "Không ôm, không hôn. Cô ấy chỉ cần cái nhẫn", một bình luận nêu.

Thực tế, video do TikToker Cherdleys (tên thật Chad LaBaron) đăng tải. Anh là nhà sáng tạo nội dung và diễn viên hài người Mỹ, nổi tiếng với các tiểu phẩm ngắn trên mạng xã hội.

Cherdleys có khoảng 2 triệu người theo dõi trên Instagram. Tài khoản TikTok của anh đạt hơn 4,4 triệu người theo dõi và hơn 200 triệu lượt thích.

Các clip của Cherdleys thường lấy bối cảnh đời thường nhưng được phóng đại để gây cười. Trước đó, anh từng gây chú ý với video parody một cuộc hẹn mua bán trên Facebook "đi vào ngõ cụt", hay clip trêu chọc một người lạ để nói rằng mình không hứng thú.

Điểm chung trong nội dung của Cherdleys là không nói rõ đó là dàn dựng, khiến người xem khó phân biệt thật - giả. Nhưng phần lớn, đây chỉ là nội dung được tạo ra nhằm mục đích giải trí.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn