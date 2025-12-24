Hà Tĩnh: 2 xe máy va chạm khiến người đàn ông t.ử v.o.n.g, 2 học sinh bị thương

Khoảng 20h10 ngày 23/12, tại Km824+400 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn



Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông C.H.Th. (SN 1964, trú thôn 15, xã Hương Khê) điều khiển xe máy mang BKS 38H5-5558 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Hương Khê đi xã Hương Bình. Khi đến Km824+400 thì xảy ra va chạm với một xe máy không gắn biển kiểm soát chở em N.C.V. (trú xã Phúc Trạch) và em T.K.Ng. (trú xã Hương Xuân), cả hai đều là học sinh.

...

Cú va chạm mạnh khiến ông C.H.Th. tử vong tại chỗ. Em N.C.V. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi em T.K.Ng. bị xây xát nhẹ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Hương Khê và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: LH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn