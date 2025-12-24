Nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà chờ xe buýt

Ngày 24/12, Công an phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh phát thông báo tìm kiếm thân nhân cho một nam thanh niên tử vong bên trong nhà chờ xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp.

Bảng quảng cáo trong nhà chờ bị hư hỏng.



Vào sáng cùng ngày, nhiều người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức) khi vừa qua ngã tư MK (phường Phước Long) thì phát hiện biển quảng cáo trong nhà chờ xe buýt bị hư hỏng, bên cạnh là chiếc xe máy bị cong vênh bánh trước.

... Công an khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân.



Thấy lạ nên một số người vào kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động bên trong nên gọi điện báo Công an. Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định nạn nhân đã tự lao xe vào nhà chờ xe buýt, chấn thương nặng và tử vong tại chỗ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi và chờ người nhà đến đưa về lo hậu sự.



Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn