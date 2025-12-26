Hà Tĩnh phát hiện 5 mẫu cá cháo tồn dư Formol

Kết quả test nhanh xác định, 5/7 mẫu cá cháo phát hiện có dư lượng Formaldehyde. 5 mẫu phát hiện tại các hộ kinh doanh: bà Trần Thị Mai (thường trú tại thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà), bà Nguyễn Thị Tuyết (thường trú xóm Hạ, phường Trần Phú), bà Nguyễn Thị Huấn (thường trú thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc), kinh doanh tại chợ Vườn Ươm, phường Thành Sen; ông Phùng Văn Anh (thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà) kinh doanh tại Cảng cá Thạch Kim, xã Lộc Hà; bà Nguyễn Thị Lâm (thôn 1, xã Cẩm Trung) kinh doanh tại chợ Đón, xã Thiên Cầm.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành test nhanh các mẫu cá cháo tại các chợ trên địa bàn. Ảnh: VH.



Theo kết quả truy xuất nguồn gốc của Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh), số cá cháo trên có nguồn gốc chủ yếu từ tỉnh Lâm Đồng, Nghệ An và được đóng thùng xốp và gửi xe đưa ra bán lẻ cho các hộ kinh doanh tại thị trường Hà Tĩnh.

Các cơ sở thường mua bán qua mạng xã hội nên gây nhiều khó khăn trong công tác giám sát, quản lý. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy xuất tại các đầu mối lớn, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống đài truyền thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là tác hại của việc sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục trong bảo quản, chế biến thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng và chính các tổ chức, cá nhân vi phạm.

...

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ, làm rõ hành vi vi phạm, mức xử phạt và các hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguồn gốc cá cháo tồn dư Formol phát hiện ở Hà Tĩnh chủ yếu từ Lâm Đồng, Nghệ An. Ảnh: HN.



Đơn vị cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông - lâm - thủy sản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng chất cấm, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, ban quản lý các chợ và cảng cá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cần chú trọng xây dựng, thực hiện nghiêm quy định nội bộ, xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân kinh doanh nông - lâm - thủy sản trong việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm theo Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về ATTP của các đối tượng kinh doanh nông lâm thủy sản trong chợ/cảng để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Formol không tồn tại ở dạng độc lập mà thường tồn tại ở dạng dung dịch hay những hợp chất khác. Formol chỉ hóa hơi khi gặp điều kiện thích hợp. Khi tiếp xúc với Formol trong khoảng thời gian dài dù với hàm lượng cao hay thấp thì con người cũng sẽ phải gánh chịu những tác hại trầm trọng. Hệ thống hô hấp con người bị ảnh hưởng, xuất hiện căn bệnh ung thư máu, bệnh về mũi họng. Formol cũng được xem là nguyên nhân khiến cho các nhiễm sắc thể bị sai lệch và biến dị. Nếu như phụ nữ đang mang thai mà hấp thụ phải chất này thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của bào thai.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết