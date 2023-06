Vướng giá thuê đất, dự án hơn 250 tỷ đồng dở dang, nhếch nhác

Được kỳ vọng sau khi hoàn thiện, đưa vào hoạt động sẽ thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, dự án Cụm Công nghiệp (CCN) Cổng Khánh 1 tại Hà Tĩnh đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi tỉnh vẫn chưa xác định được giá thuê đất.

Cả Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 1 chỉ có duy nhất một nhà xưởng nhưng chưa hoạt động.



Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Cổng Khánh 1 tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 15/3/2019. Theo phê duyệt, CCN Cổng Khánh 1 có tổng diện tích là 45ha và mở rộng lên 75ha, tổng mức đầu tư 254,7 tỷ đồng do Công ty CP Đầu tư IDI Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Dự án hướng đến mục tiêu có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn gồm đường giao thông, hệ thống chiếu sáng; hệ thống điện, nước; hệ thống phòng cháy, chữa cháy; xử lý nước thải. Đây sẽ là CCN tập trung đa ngành nghề, thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ… góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách. Tháng 1/2021, dự án chính thức được khởi công. Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục rà phá bom mìn, đường công vụ và đấu nối cấp nước từ hồ Đá Bạc về dự án. Hạng mục cấp điện đang hoàn thành tuyến đường dây 35KV và lắp đặt trạm biến áp và hạng mục giao thông đã hoàn thành thi công nền đường toàn bộ các tuyến nội cụm nhưng chưa thảm nhựa.

Theo báo cáo của UBND thị xã Hồng Lĩnh, đến thời điểm tháng 3/2023, tổng kinh phí đã đầu tư khoảng 83 tỷ đồng, đạt 32,6%. Với khối lượng hiện nay, việc triển khai đầu tư dự án đang chậm hơn so với kế hoạch. Một số hạng mục chủ đầu tư chưa hoàn thiện là đường giao thông nội cụm; hệ thống cấp thoát nước và xử lý nước thải; nhà điều hành; trồng cây xanh; hàng rào cách ly... Dù chậm tiến độ, song điều đáng nói là tiến độ thi công của dự án đang hết sức đủng đỉnh. Từ nhiều tháng nay, trên công trường chỉ lác đác một vài phương tiện, máy móc uể oải thi công. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại dự án này chỉ có duy nhất một nhà xưởng làm bằng tôn của một doanh nghiệp đã cho xây dựng, nhưng chưa hoạt động, đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Hạ tầng điện chiếu sáng, đường nội bộ, thoát nước đang thi công dở dang thì tạm ngừng, khiến tổng thể CCN hết sức nhếch nhác, đìu hiu.

...

Lý giải tình trạng này, ông Trần Tiến Sỹ, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư IDI cho biết, vướng mắc lớn nhất hiện nay là tỉnh chưa áp được giá đất nên chủ đầu tư chưa có cơ sở để cho thuê, dù thời gian vừa qua, một số nhà đầu tư thứ cấp đã đến tìm hiểu đầu tư. Theo tính toán, dự kiến giá thuê đất tại đây sẽ cao hơn so với một số tỉnh trong khu vực nên các nhà đầu tư chưa mặn mà quyết định đầu tư sản xuất kinh doanh. Cũng chính bởi vậy, công ty chưa dám đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của cụm công nghiệp. Theo ông Sỹ, thực tế thi công tại dự án đến thời điểm hiện nay đã đạt khoảng trên 65% khối lượng, trong đó những hạng mục khó nhất như san lấp mặt bằng, nền và móng đường thì đã thực hiện xong. Hiện, doanh nghiệp đang chờ có giá đất từ UBND tỉnh là sẽ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Ông Tôn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh xác nhận, dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Nguyên nhân là do, dự án thuộc trường hợp phải xác định giá đất cụ thể nhưng đến nay vẫn chưa xác định được đơn giá với toàn bộ diện tích. Hiện, tỉnh Hà Tĩnh đang thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá đất để cho thuê. Việc xác định đơn giá thuê đất để ký hợp đồng thuê đất cũng đang bị kéo dài so với dự kiến, khiến chủ đầu tư chưa thể tiến hành ký hợp đồng thuê đất, cấp GCNQSDĐ. Để hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã đầu tư công trình cầu, đường từ quốc lộ 1A vào CCN trị giá 28 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai.

Đến nay, công trình hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài hàng rào CCN Cổng Khánh 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư với chiều dài chiều dài gần 800m, nối từ quốc lộ 1 tuyến đường tránh TX Hồng Lĩnh vào đường nội bộ của CCN đã hoàn thành, bao gồm cả việc đấu nối với quốc lộ 1 tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh. Hiện, còn hạng mục cầu đường kết nối trong và ngoài hàng rào do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư còn dang dở, chưa hoàn thiện việc đấu nối với quốc lộ 1A. Ông Ngọc cho rằng, việc tỉnh Hà Tĩnh chậm xác định giá đất là một trong những căn nguyên khiến dự án gặp khó khăn. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng thi công quá chậm khiến dự án rơi vào tình trạng dở dang như hiện nay.

Được biết, trong quá trình thực hiện dự án CCN Cổng Khánh 1, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xúc tiến đầu tư dự án CCN Cổng Khánh 2 và hiện đang tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Cổng Khánh 3. Tuy nhiên, với tiến độ thi công ì ạch như hiện tại và với những nút thắt khó tháo gỡ trong hành lang pháp lý như hiện nay, rất khó để thu hút các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng vào để kinh doanh sản xuất. Cũng không riêng gì tại CCN này, trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay đang có nhiều dự án chưa thể đầu tư, hoặc đầu tư cơ sở hạ tầng xong nhưng chưa thể hoạt động vì chưa được bàn giao đất, do vướng mắc trong việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất.

Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết, có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu tập trung vào nhóm các nguyên nhân chính là trong quá trình thực hiện, việc xác định giá đất cụ thể gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ cơ sở pháp lý. Cùng với đó, Hà Tĩnh hiện cũng đang gặp khó khăn trong việc thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh tuy đã ban hành quy chế hoạt động nhưng quá trình hoạt động chưa bám sát quy chế để thực hiện nên không mang lại hiệu quả.



