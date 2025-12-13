VĐV điền kinh Việt Nam mất kỷ lục vì lỗi kỹ thuật ở SEA Games 33

Tạ Ngọc Tưởng về nhì với thời gian 45 giây 53, kém VĐV Thái Lan Joshua Atkinson 40% giây. Hai thành tích này đều phá kỷ lục SEA Games là 46 giây.

Đây cũng là thành tích cá nhân tốt nhất sự nghiệp của Tưởng, đồng thời phá kỷ lục Việt Nam do chính anh nắm giữ, là 45 giây 59 lập tại giải Điền kinh vô địch Quốc gia 2025. Tuy nhiên, một sự cố kỹ thuật đã khiến Ngọc Tưởng và Atkinson mất kỷ lục.

VĐV Việt Nam Tạ Ngọc Tưởng và VĐV Thái Lan Joshua Atkinson (thứ hai và ba từ phải sang) thi đấu ở chung kết 400m nam môn điền kinh SEA Games 33, trên sân Supachalasai ở Thái Lan ngày 12/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong thông báo gửi đến các Đoàn, Ban tổ chức SEA Games 33 cho biết hệ thống tính giờ các nội dung chạy vào tối 12/12 gặp trục trặc. Kết quả kiểm tra trước giờ thi đấu không đạt yêu cầu theo quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (WA).

Trao đổi với VnExpress, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam (VAF) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định thứ hạng các VĐV không bị ảnh hưởng. "Nhưng thành tích thời gian sẽ không được công nhận để tính làm kỷ lục, chuẩn tham dự các giải đấu", ông Hùng nói. "Sự việc này khiến Ngọc Tưởng mất kỷ lục Quốc gia là rất đáng tiếc".

Vị Tổng thư ký VAF cho biết mỗi giải điền kinh quốc tế đều có một Ban kỹ thuật, để giám sát chuyên môn bao gồm hệ thống tính giờ. Trước mỗi buổi thi, Ban kỹ thuật phải kiểm tra hệ thống theo chuẩn WA. "Đây là sự cố hy hữu tại SEA Games", ông Hùng nói thêm.

Ban tổ chức SEA Games 33 xác nhận đã khắc phục sự cố vào sáng nay 13/12. Bên cạnh đó, chủ nhà xác nhận kết quả ngày thi đấu 11/12 và sáng 12/12 không bị ảnh hưởng.

Ngoài chạy 400m nam, các nội dung bị ảnh hưởng là 400m nữ, 100m rào nữ và 110m rào nam. Ngoài Ngọc Tưởng và Atkinson, VĐV Philippines John Tolentino cũng mất kỷ lục SEA Games chạy 110m rào nam với thời gian 13 giây 66. Một chân chạy ở 400m nam, và bốn ở 110m rào nam cũng mất thông số cá nhân tốt nhất sự nghiệp.

Chủ nhà Thái Lan chưa ghi nhận tranh cãi hay khiếu nại từ các đội. Các vị trí phân định huy chương không sít sao, và có thể dễ dàng xác định bằng mắt thường.

Sau hai ngày tranh tài, điền kinh tại SEA Games 33 đã xác định được 16 trong 47 HC vàng. Chủ nhà Thái Lan dẫn đầu với 6 HC vàng. Xếp sau là Việt Nam (3), Malaysia, Indonesia, Philippines (2) và Singapore (1).

Tác giả: Hiếu Lương

Nguồn tin: vnexpress.net