Ban tổ chức Thái Lan lại nhầm lẫn quốc kỳ liên quan Việt Nam trên web SEA Games 33

"Ban tổ chức SEA Games đã mắc một sai lầm lớn", báo Matichon của Thái Lan giật tít, chỉ ra một lỗi nghiêm trọng xuất hiện trên trang web chính thức của SEA Games 33, với hàng loạt sai sót về quốc kỳ.

Cụ thể, trong phần lịch thi đấu môn futsal nữ, ban tổ chức SEA Games 33 đã để sai quốc kỳ của cả hai đội là Indonesia và Thái Lan.

Ở phần thông tin của đội Indonesia, ban tổ chức sử dụng quốc kỳ của Lào. Còn ở ô của chính đội nhà, Thái Lan dùng cờ... Việt Nam.

Đây là một sai sót không tưởng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp chính là đội Thái Lan. Và sai sót quốc kỳ này một lần nữa lại liên quan đến Việt Nam.

Hồi tháng 10, chủ nhà Thái Lan từng sử dụng nhầm cờ Trung Quốc trong lá thăm mang tên Việt Nam, ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, chiều 28-10.

Sai sót này đã tạo nên một cơn bão dư luận, khiến Liên đoàn Bóng đá Thái Lan sau đó phải cử một phái đoàn sang Việt Nam xin lỗi.

Thật khó tin là chỉ sau hơn một tháng, Thái Lan lại sa vào một lỗi nghiêm trọng tương tự trên trang web chính thức của SEA Games.

"Điều gây hoang mang cho các phóng viên và người hâm mộ thể thao Thái Lan chính là lịch thi đấu futsal giữa Indonesia và Thái Lan, bởi hình ảnh ở ô Thái Lan là cờ Việt Nam, trong khi hình ảnh của Indonesia lại là cờ Lào.

Sai lầm này khiến nhiều người hâm mộ thể thao vô cùng tức giận, chỉ trích ban tổ chức - những người đã nhận số tiền khổng lồ nhưng lại để ra sai sót lớn này", báo Matichon bình luận.

Trong vài ngày qua, công tác tổ chức SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan liên tục vấp phải chỉ trích liên quan sự chậm trễ và các sai sót. Hội CĐV cuồng nhiệt nhất Thái Lan là Ultras Thailand thậm chí tuyên bố tẩy chay đội nhà vì những "quy định khó hiểu".

Hiện Thái Lan vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ sai sót quốc kỳ này. Thêm vào đó, trang web chính thức của SEA Games 33 vẫn còn nhiều trục trặc, và gần như chỉ có người bản địa mới có thể vào xem một cách suôn sẻ.

