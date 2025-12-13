Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất ngày 13/12: Việt Nam tăng tốc

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất tính đến sáng 13/12, Đoàn Thể thao Thái Lan tiếp tục dẫn đầu với 66 HCV, 43 HCB và 28 HCĐ. Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ hai với 24 HCV, 17 HCB và 43 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất tính đến 05h00 ngày 13/12.



Trong ngày thi đấu 12/12, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có một ngày thi đấu thành công khi các vận động viên xuất sắc mang về thêm 10 tấm huy chương vàng.

Môn bắn súng mang về HCV của hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang sau khi vượt qua bộ đôi Sastwej Chanittha và Tortungpanich Napis (Thái Lan) trong trận chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.

Các tay chèo Nguyễn Thị Hương, Ma Thị Thuỳ, Mạc Thị Thanh Thủy đã xuất sắc giành HCV trong nội dung Canoe Double 200m nữ.

Ở nội dung môn Taekwondo, Bạc Thị Khiêm giành chiến thắng trong trận chung kết đối kháng nữ -73 kg để giành HCV.

Tại nội dung Kumite -67kg, Khuất Hải Nam có chiến thắng áp đảo 6-1 trước võ sĩ Chanchang (Thái Lan) để giành HCV.

Bộ môn bi sắt đóng cũng góp thêm 2 tấm HCV khi Lý Ngọc Tài, Ngô Ron mang về tấm HCV bi sắt đôi nam. Nguyễn Thị Thy và Nguyễn Thị Thuý Kiều giành tấm HCV bi sắt đôi nữ.

Tại môn TDDC, Đinh Phương Thành giành HCV ở nội dung xà kép. Trong khi đó, ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Ngọc mang về tấm HCV ở nội dung 400m nữ.

Ở môn bơi, Nguyễn Quang Thuấn giành HCV ở nội dung 400m hỗn hợp nam, Nguyễn Huy Hoàng giành HCV ở nội dung 1500m tự do nam.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: Báo VOV