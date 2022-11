Trộm xe máy nhằm ngày mưa gió, tên trộm nhận kết cục khiến dân tình ôm bụng cười ngặt nghẽo

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video ghi lại cảnh tượng hai thanh niên khi ngang qua chỗ để xe của một cửa hàng thì phát hiện một "con mồi" có vẻ khá ngon ăn. Một trong hai người ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống và tiếp cận chiếc xe, chỉ sau vài động tác đơn giản, người này đã có thể nổ máy và điều khiển chiếc xe đi dễ dàng.

...

Tuy nhiên, "người tính không bằng trời tính", tưởng như phi vụ đã thành công thì bất ngờ tên "đạo chích" đột nhiên ngã cả người cả xe ra đường. Hóa ra thời tiết hôm đấy đang có mưa nhỏ, cộng với việc phải tẩu thoát nhanh khi vào cua, nên kẻ gian vừa bị mất con mồi vừa phải hoảng loạn bỏ chạy trong đau đớn.

Đoạn clip đã khiến nhiều người hả hê với kết cục của kẻ gian đồng thời cũng cảnh báo người dân nên đề cao cảnh giác khi đã gần đến Tết, thời điểm nhạy cảm để những tên trộm hành nghề, tránh việc để mất tài sản một cách không đáng có.

Tác giả: QT

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn