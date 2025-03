Tòa tháp cao 30 mét bất ngờ đổ sập khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Trong lễ hội Huskur Madduramma ở Anekal taluk, Ấn Độ, một tòa tháp cao 30 mét đã đổ sập vào tối 22/3, khiến hai người tử vong.

Chính quyền đã báo cáo rằng có thêm hai người bị thương nghiêm trọng trong vụ việc và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

... Tòa tháp bất ngờ đổ xuống khiến 4 người thương vong.

Những người đã tử vong đã được xác định là Jyoti (14 tuổi) đến từ Kengeri ở Bengaluru và Rohit (26 tuổi) đến từ Hosur ở Tamil Nadu.

Ngoài ra, Rakesh đến từ Lakkasandra và một người phụ nữ khác bị thương nặng. Dân làng cho rằng nguyên nhân khiến tòa tháp bị đổ là do gió mạnh và mưa lớn.

