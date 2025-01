Rùng mình khoảnh khắc cánh cửa cuốn đổ sập vào người cô gái

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ một tình huống nguy hiểm khiến nhiều người hoảng hốt. Theo đó, từ đoạn camera an ninh có thể thấy, một cô gái khi vừa ngồi lên xe máy rời khỏi nhà thì đồng thời cửa cuốn của căn nhà cũng dần đóng sập đóng xuống.

Your browser does not support the video tag.

Lực cửa đóng mạnh khiến phần đầu của cô gái bị kẹt cứng giữa xe máy và cửa. Sau một hồi vật lộn, dù có điều khiển trong tay nhưng vẫn không thể cuốn cửa lên, cuối cùng người này cũng đã thoát nạn trong gang tấc nhờ việc lách được người vào phần để chân của chiếc xe trước khi cánh cửa đổ sập xuống.

Đoạn video ngay sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ:

...

“Hình như bạn ấy cầm điều khiển cửa cuốn trên tay rồi đè vào nút điều khiển đóng cửa mà không biết. Sợ quá, tốt nhất nên cài đặt hệ thống cảm ứng chạm cho cửa.”

“Lực cửa mạnh quá, may còn có chiếc xe đỡ hộ để thoát ra.”

“Nguy hiểm quá, suýt chút nữa thì có thể xảy ra chuyện chẳng lành rồi.”

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn