Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành dự án tái thiết 3 khu dân cư Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con nhân dân tại khu dân cư Làng Nủ mới được hoàn thành. (Ảnh: TRẦN HẢI)



Cùng dự, có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Buổi lễ được truyền trực tuyến tới điểm cầu thôn Nậm Tông và thôn Kho Vàng. Buổi lễ do tỉnh Lào Cai, phối hợp Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam-VTV), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức.

Tại buổi lễ, đại diện bà con được nhận nhà bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Lào Cai, các nhà tài trợ, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền và bà con nhân dân địa phương đã giúp đỡ, xây dựng lại nhà cửa, tạo sinh kế bền vững cho cuộc sống mới sau những đau thương, mất mát vì hậu quả của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão. Không những hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, các nhà tài trợ còn ủng hộ các hộ gia đình các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được tham dự lễ khánh thành ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng; nêu rõ, chúng ta bồi hồi nhớ lại hơn 3 tháng trước đây đã xảy ra thảm họa lũ quét do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Yagi), gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Ngay sau thảm họa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã kịp thời lên nắm tình hình, chỉ đạo các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, động viên bà con nhân dân vượt qua đau thương, mất mát.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã lên trực tiếp hiện trường Làng Nủ, trực tiếp chỉ đạo 7 giải pháp cấp bách, trong đó có yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đơn vị khẩn trương tái thiết, xây dựng mới khu dân cư Làng Nủ, qua đó góp phần thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có nhà cửa, không để cháu học sinh nào không được đến trường...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tại khu tưởng niệm các nạn nhân ở Làng Nủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)



Công tác này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự vào cuộc nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên cả nước. Đến nay, các đơn vị đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các công trình trước thời hạn Thủ tướng giao là ngày 31/12/2024. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xây dựng với truyền thống trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thủ tướng đánh giá cao việc cùng với xây dựng các công trình nhà ở, các đơn vị đã xây dựng đồng bộ như nhà văn hoá, hạ tầng điện, nước, cảnh quan…

Qua sự kiện này, Thủ tướng nêu bật 6 ý nghĩa quan trọng: Đó là, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc khi chúng ta gặp khó khăn, thách thức, tinh thần này là điểm tựa vững chắc giúp chúng ta vượt qua;

Tình yêu thương giữa con người với con người, “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”, tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", lá rách ít đùm lá rách nhiều”, giúp đỡ những người hoạn nạn được phát huy hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem các hình ảnh tư liệu tại khu tưởng niệm các nạn nhân ở Làng Nủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)



Góp phần thực hiện đường lối của Đảng là không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các cơ quan, đơn vị, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, bảo đảm nhân dân có chỗ ăn ở, an cư lạc nghiệp, các cháu được học hành, người dân được hưởng ánh sáng điện, các công trình phúc lợi.

Góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Không gì là không thể, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể với tinh thần “sự sống nảy sinh từ cái chết”.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng cảm ơn cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhân dân tỉnh Lào Cai đã đóng góp công sức để hình thành 3 khu dân cư mới; cảm ơn sự ủng hộ tài chính, công sức, hiện vật của các đơn vị, cá nhân liên quan; cảm ơn cấp uỷ, chính quyền hai huyện Bảo Yên và Bắc Hà đã huy động cả hệ thống chính trị, sự chia sẻ của nhân dân hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng các khu dân cư; cảm ơn Binh đoàn 12 đã vì nhân dân phục vụ, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt có ý nghĩa dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cảm ơn tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều”

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm nhân dân đã an cư rồi phải lạc nghiệp, phải có việc làm, sinh kế, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bà con phải có thu nhập.

Thủ tướng yêu cầu từ nay đến 31/12/2025, tỉnh phải nghiên cứu xây dựng một hồ đập để tạo môi trường cảnh quan môi trường, kết hợp, nuôi trồng thủy sản trên hồ. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ đề án phòng chống thiên tai bão lũ, sạt lở ở miền bắc và miền trung để bảo đảm cuộc sống của nhân dân căn cơ hơn, bảo đảm an toàn cho nhân dân với tinh thần an toàn, an ninh, an dân hơn.

Lào Cai và các địa phương khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, tinh thần là năm sau cao hơn, tốt hơn năm trước.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lào Cai phải hoàn thành xóa 11 nghìn nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/12/2025, là nhiệm vụ khó nhưng không thể không làm. Thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp đã cam kết ủng hộ tài trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng mong bà con nhân dân an cư rồi phải lạc nghiệp, do đó cấp ủy, chính quyền cần hỗ trợ tạo sinh kế cho nhân dân thời gian tới tốt hơn, góp phần cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc giàu mạnh, thịnh vượng.

Thủ tướng chúc toàn thể các đồng chí bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc bà con ba thôn Làng Nủ, Nậm Tông và Kho Vàng sớm trở thành thôn kiểu mẫu-làng hạnh phúc, có cuộc sống văn minh, hiện đại, đầy đủ với các phúc lợi y tế, giáo dục, văn hóa.

Tại buổi lễ, Thủ tướng trao tặng 150 ngôi nhà cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trao tặng trẻ em tỉnh Lào Cai 200 xe đạp, 200 suất quà và 200 bộ quần áo. Nhân dịp này, các hộ gia đình được nhận nhà cũng được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tướng cũng đi thăm và tặng quà các hộ gia đình ở thôn Làng Nủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tại bia tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng vì lũ quét tại thôn Làng Nủ. (Ảnh: TRẦN HẢI)



Trước giờ lễ khánh thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dâng hương nhà bia tưởng niệm, tham quan trưng bày ảnh, hiện vật tại Nhà văn hóa Làng Nủ (Cũ).

Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo cũng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án tái thiết 3 khu dân cư.

* Sáng cùng ngày, tại điểm cầu xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phối hợp tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 35 căn nhà mới tại khu tái định cư thôn Kho Vàng với tổng số tiền đầu tư 40 tỷ đồng. Hành trình tái thiết thôn Kho Vàng là một minh chứng sống động cho tinh thần tương thân, tương ái, gắn kết giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Với sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Lào Cai và cam kết mạnh mẽ từ PVN, công tác tái thiết đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từ địa hình hiểm trở đến thời tiết khắc nghiệt và đã được hoàn thành đúng tiến độ.

Không chỉ dừng lại ở việc tham gia tái thiết thôn Kho Vàng, PVN còn đồng hành với các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, bảo đảm các tiêu chí an toàn, sạch đẹp và bền vững. Công tác này được thực hiện dựa trên nguồn lực từ ngân sách địa phương, sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cùng sự tham gia tích cực của người dân. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn tạo động lực để người dân yên tâm lao động sản xuất, hướng đến một tương lai phát triển toàn diện.

Bên cạnh việc hỗ trợ xây nhà, các chương trình liên quan như cung cấp sinh kế, cải thiện hạ tầng giao thông, trường học và trạm y tế tại các khu vực khó khăn cũng đang được triển khai đồng bộ. Đây là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của PVN trong công tác an sinh xã hội. Hành động này không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà còn là cách lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo PVN cho biết, toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng lấy từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động dầu khí tự nguyện đóng góp và làm thêm “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Điều này đã thể hiện tấm lòng, văn hóa nghĩa tình, sẻ chia của người dầu khí, qua đó, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ đồng bào dân tộc, đặc biệt là trong các tình huống khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Dự án Tái thiết Khudân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên: tổng diện tích quy hoạch dự án là 18,5ha, gồm các hạng mục: san tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 40 hộ dân (gồm: nhà ở, bếp, vệ sinh) với đầy đủ các hạng mục đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; nhà sinh hoạt cộng đồng (2 tầng, diện tích xây dựng 340,26m2), điểm trường (gồm: Nhà lớp học tiểu học, nhà lớp học mầm non và nhà hiệu bộ).

Quy mô chi tiết các hạng mục như sau: san tạo mặt bằng: san tạo mặt bằng 40 lô đất để xây dựng nhà ở cho nhân dân (dài từ 23-48m, rộng từ 19,5-26,5m, diện tích trung bình từ 609-936m2); san mặt bằng xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường mầm non + tiểu học. Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác: thiết kế mở mới các tuyến đường T2, T3, T4, T4A có tổng chiều dài khoảng 1,2km, kết cấu mặt đường bê-tông xi-măng; xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, công trình phòng hộ (một số vị trí kè), hệ thống an toàn giao thông.

Nhà sàn: nhà 2 tầng khung cột bê-tông cốt thép kích thước 11,8x8,3m (diện tích 98m2), chiều cao từ nền tầng 1 đến đỉnh nóc khoảng 8m, đầy đủ hệ thống cấp điện trong nhà. Bếp: nhà 2 tầng khung cột bê-tông cốt thép kích thước 4,5x3,6m (diện tích 16,2m2), chiều cao từ nền tầng 1 đến đỉnh nóc khoảng 6m, đầy đủ hệ thống cấp điện, cấp nước, thiết bị vệ sinh bên trong. Nhà và bếp có hệ thống dầm, sàn sử dụng bê-tông dự ứng lực lắp ghép, đúc sẵn; xà gồ, vì kèo bằng thép hộp mạ kẽm, mái sử dụng tôn xốp giả ngói.

Nhà sinh hoạt cộng đồng: nhà 2 tầng khung cột bê-tông cốt thép kích thước 21,4x15,9m (diện tích 340,26m2), chiều cao từ nền tầng 1 đến đỉnh nóc khoảng 10m. Điểm trường mầm non + tiểu học: bao gồm Nhà lớp học mầm non diện tích 39m2 (6,0x6,5m), Nhà lớp học tiểu học diện tích 40,2m2 (6,7x6,0m) và Nhà hiệu bộ diện tích 30,6m2(6,8x4,5m). Các nhà 1 tầng, cao 4,55m…

Tiến độ thực hiện: hiện nay hạng mục nhà ở đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng phần thô; các hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà lớp học, nhà hiệu bộ tại điểm trường đã hoàn thành lắp dựng cột, dầm, sàn; Đường giao thông đã hoàn thành phần nền, móng, rãnh thoát nước; Hệ thống cấp điện, cấp nước đang hoàn thiện đến từng căn nhà và cảnh quan…

Đến ngày 15/12, hoàn thành tất cả các hạng mục xây dựng. Cụ thể tiến độ các hạng mục như sau: sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 (diện tích 13,04ha), dự án đã khởi công ngày 19/9, bắt đầu san tạo mặt bằng công trình vào ngày 20/9. Trong quá thực hiện quy hoạch mặt bằng, đường giao thông được điều chỉnh cho phù hợp địa hình và thực tế thi công. Ngày 17/10 đã hoàn thành san nền toàn bộ 42 mặt bằng (nhà ở dân cư, mặt bằng trường học, nhà văn hóa), ngày 29/10 bàn giao toàn bộ phần nền các tuyến đường giao thông cho Binh đoàn 12 triển khai thực hiện.

Công tác xây dựng nhà ở cho người dân: bắt đầu từ ngày 5/10 triển khai đổ bê-tông cột tại Nhà máy bê-tông Xuân Mai, ngày 11/10 triển khai đào hố móng và đổ bê-tông móng, ngày 13/10 đã dựng chiếc cột đầu tiên và đến thời điểm này công tác lắp dựng đã hoàn thành 40/40 căn (Đã hoàn thành móng, lắp panel sàn, tường, vì kèo mái, lợp mái, lắp đặt đường nước 40/40 căn.

Hoàn thành lát gạch, sơn, lắp đặt thiết bị điện 34/40 căn; lắp dựng cửa: 15/40 căn).

Nhà cộng đồng: đã hoàn thành lắp dựng cột, dầm, sàn; Lắp dựng tường ALC: 375/375m2; hoàn thành lắp dựng khung vì kèo và lợp mái, lát gạch đạt 25%. Điểm trường: đã hoàn thành lắp dựng cột, dầm; lắp dựng tường ALC: 351/369m2; lắp dựng khung vì kèo, mái đạt 75%.

Đường giao thông: đã cơ bản thi công xong nền, khuôn đường, đang rải lớp móng cấp phối đá dăng đạt 60%; đổ bê-tông mặt đường đạt 30%; cấp điện: đã hoàn thành; cấp nước: đã cơ bản hoàn thành, đang hoàn tất việc đấu nối vào từng hộ dân.

Nguồn vốn dự án do Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam-VTV) tài trợ; nhà thầu thi công: Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng.

Dự án Tái thiết Khudân cư tập trung thôn Nậm Tông, Xã Nậm Lúc, Huyện Bắc Hà: tổng diện tích quy hoạch dự án là 8,6ha, gồm các hạng mục: Sửa chữa 6km đường từ ĐT.160 vào dự án Khu dân cư thôn Nậm Tông; san tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 15 hộ dân (nhà cấp 4, bếp, vệ sinh); đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; nhà sinh hoạt cộng đồng (nhà cấp 4, khung bê-tông cốt thép, diện tích xây dựng 204m2 bao gồm cả khu vệ sinh); Trường mầm non: nhà cấp 4 có 2 phòng học và 1 phòng công vụ, 1 phòng bếp và khu vệ sinh với tổng diện tích 145m2. Quy mô chi tiết các hạng mục như sau:

Nhà ở: nhà cấp 4 khung bê-tông cốt thép, có kích thước 9,6x10,99m với tổng diện tích xây dựng tính theo tim tường là 95,3m2. Nhà văn hóa cộng đồng: nhà cấp 4 khung bê-tông cốt thép kích thước 15,5x16,38m với diện tích xây dựng tính theo tim tường hơn 204m2; trường mầm non: nhà cấp 4 gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, 1 phòng bếp và khu vệ sinh với tổng diện tích 145m2. Nguồn vốn do Quỹ Tấm lòng Việt (VTV) tài trợ; nhà thầu thi công: Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng.

Dự án Tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà: Tổng diện tích quy hoạch dự án là 10 ha, gồm các hạng mục: San tạo mặt bằng, làm nhà ở cho 35 hộ dân (nhà cấp 4 kiến trúc dân tộc Mông, Dao; bếp, vệ sinh) với đầy đủ đường giao thông (đường bê-tông xi-măng), hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước; Nhà văn hoá (tại vị trí nhà văn hoá cũ); sửa chữa trường mầm non, hàng rào, vệ sinh. Tiến độ thực hiện dự án đến nay: đã hoàn thành thi công các hạng mục: San nền mặt bằng, đường giao thông; cống thoát nước, kè; cấp điện, cấp nước trong khu vực dự án; hoàn thành thi công xây dựng 35/35 căn nhà với đầy đủ điện nước, thiết bị vệ sinh… đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Hoàn thành sửa chữa trường mầm non, hàng rào, vệ sinh; đang tiếp tục hoàn thiện hạng mục nhà văn hoá (tại vị trí nhà văn hóa cũ). Nguồn vốn do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ.

