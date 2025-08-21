Ông bà dặn con cháu: 3 âm thanh vang trong nhà, điềm báo sắp đổi đời, chuyện lạ sắp gõ cửa

Từ xa xưa, ông bà ta đã quan niệm: nhà cửa không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là tổ ấm tích tụ và luân chuyển năng lượng. Nếu khí trong nhà hanh thông, gia chủ sẽ khỏe mạnh, ấm no; ngược lại, nếu âm khí nặng nề, vận may dễ tiêu tán. Bên cạnh ánh sáng, hướng gió hay cách bài trí, âm thanh cũng là một yếu tố phong thủy quan trọng. Đặc biệt, nếu trong nhà thường xuyên xuất hiện 3 âm thanh dưới đây, đó được coi là dấu hiệu đất lành chim đậu, báo hiệu tài lộc, may mắn sắp gõ cửa.

1. Tiếng chuông gió leng keng

Chuông gió từ lâu đã được coi là vật phẩm phong thủy giúp xua đuổi tà khí, mời gọi năng lượng tốt. Khi gió nhẹ thổi qua, những thanh kim loại hoặc ống tre chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, lan tỏa khắp không gian. Người xưa tin rằng tiếng chuông gió không chỉ mang dương khí mà còn dẫn lộc vào nhà, nhất là khi treo ở hướng Đông (kích hoạt cung gia đạo) hoặc Đông Nam (kích hoạt cung tài lộc).

Mẹo nhỏ: Chọn chuông gió bằng kim loại để thu hút tài khí, hoặc bằng tre gỗ để tạo cảm giác ấm áp, hài hòa.

2. Tiếng trẻ con cười đùa

Tiếng cười trong trẻo của trẻ em được ví như nguồn năng lượng tinh khiết, tươi mới. Nhà nào thường vang tiếng trẻ nô đùa, nơi đó vượng khí dồi dào, gia đình hòa thuận, sức khỏe tinh thần tốt. Phong thủy cho rằng âm thanh vui vẻ có thể “khuấy động” trường khí, phá tan sự tù đọng của âm khí, từ đó giúp công việc, tiền bạc, nhân duyên hanh thông.

Mẹo nhỏ: Dành một không gian an toàn để trẻ vui chơi, khuyến khích con cháu quây quần sum họp thường xuyên.

3. Tiếng chim hót líu lo

“Đất lành chim đậu”, câu nói này không chỉ là ẩn dụ. Trên thực tế, chim thường chọn nơi nhiều sinh khí, môi trường trong lành để làm tổ. Vì thế, khi tiếng chim hót vang vào nhà, đó được xem là dấu hiệu vận khí hưng thịnh, tài lộc tìm đến. Tiếng chim hót cũng mang lại cảm giác thư giãn, giúp tâm trí minh mẫn, tinh thần sảng khoái, yếu tố rất quan trọng trong việc thu hút cơ hội tốt.

Mẹo nhỏ: Trồng cây xanh gần cửa sổ hoặc ban công để mời chim ghé thăm, hoặc đặt lồng chim cảnh để âm thanh này luôn hiện hữu.

Tác giả: Kim Trí Tú

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn