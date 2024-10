Vụ sạt lở khiến 60 người chết ở Làng Nủ: Dừng tìm kiếm, còn 7 người mất tích

Ngày 10-10, ông Nông Thế Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết hết ngày 10-10, toàn bộ lực lượng cứu hộ và máy móc sẽ rút khỏi hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ. Việc dừng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích đã được thống nhất với người dân địa phương trong cuộc họp vào cuối tháng 9 trước đó.

Như vậy, tính đến nay vụ sạt lở đất, lũ quét rạng sáng 10-9 khiến 33 hộ dân ở Làng Nủ bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 60 người chết, 7 người hiện vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Làng Nủ. Ảnh: V. Duẫn

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã huy động 650 người, bao gồm bộ đội Quân khu 2, biên phòng, các đơn vị chó nghiệp vụ, công an và dân quân địa phương để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp khó khăn do hiện trường sạt lở rộng, bùn đất cứng lại và có lúc bị gián đoạn do mưa lớn kéo dài khiến nước lũ tràn về kéo theo bùn đất.

Hiện những người may mắn thoát nạn, các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao được bố trí tập trung ở nơi tạm cư trong khi chờ khu tái định cư đang xây dựng cách vị trí cũ 3 km. Dự kiến đến hết tháng 12-2024, khu tái định cư sẽ hoàn thành.

Được biết, theo khảo sát hiện trường của nhóm nghiên cứu thuộc các trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Thủy lợi, Giao thông Vận tải chỉ ra sạt trượt phát sinh từ cao độ 744 m gần đỉnh núi Voi tạo thành dòng lũ bùn. Di động khoảng 2 km, dòng lũ bị chặn đứng ở khúc co hẹp 100 m tạo thành một "đập dâng" tạm thời, sau đó vỡ tràn và ụp xuống khu dân cư nằm dưới thung lũng. Khoảng 1,6 triệu m3 bùn đá ập xuống làng chỉ trong 5 phút. Chiều dài dòng lũ bùn đá khoảng 3,6 km với diện tích ảnh hưởng khoảng 38 ha, chiều sâu tích tụ dòng bùn 8-15 m, sâu nhất khoảng 18 m. Vào ngày xảy ra vụ sạt lở, lượng mưa đạt 633 mm, bằng 1/4 lượng mưa trung bình cả năm toàn tỉnh Lào Cai.

