HLV Kim Sang Sik đón tin vui trước thềm SEA Games 33

Mới đây, Bác sĩ Trần Huy Thọ, người chịu trách nhiệm trong việc hồi phục chấn thương của các cầu thủ tại đội tuyển quốc gia Việt Nam, thông báo tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã có thể tập luyện với trái bóng sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Chia sẻ trong bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân, Bác sĩ Trần Huy Thọ đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên cạnh Bùi Vĩ Hào cùng dòng trạng thái: "Tập nhanh còn về đội thôi em Bùi Vĩ Hào, chứ theo anh hơn 4 tháng rồi đó".

Đây được xem là tin rất vui với người hâm mộ CLB Becamex TPHCM cũng như HLV Kim Sang Sik bởi Bùi Vĩ Hào được quy hoạch cho mục tiêu gặt vàng SEA Games 33 diễn ra cuối năm tại Thái Lan.

Xa hơn nữa, Vĩ Hào cũng có thể là nòng cốt quan trọng tại giải U23 châu Á 2026 nếu như đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua vòng loại ở tháng 9 tới.

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, Vĩ Hào đã bị đứt dây chằng cổ chân phải trong buổi tập của CLB Becamex Bình Dương. Tiền đạo sinh năm 2003 được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất nửa năm vì chấn thương này.

Tuy nhiên, Vĩ Hào đã phần nào phục hồi sớm hơn dự đoán ban đầu và dự kiến có thể trở lại tập luyện và thi đấu cùng các đồng đội trong ít tháng tới.

Trước mắt, huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 9 và tranh tài vòng loại U23 châu Á 2026.

Ở vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C khá nhẹ ký gồm U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh.

Theo công bố mới nhất từ AFC, các trận đấu của bảng C của vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ được diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3 đến ngày 9/9. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam tận dụng lợi thế nhằm đoạt vé dự VCK vào tháng 1/2026.

