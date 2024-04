Thót tim khoảnh khắc cột điện đổ sập kéo theo người thợ ngã đập xuống đất

Theo đó, đoạn clip được cắt từ camera hành trình xe ôtô. Lúc này, các phương tiện giao thông đang di chuyển thì cây cột điện bất ngờ đổ ngang xuống đường, kéo theo nhiều dây điện chằng chịt rơi lòa xòa chắn lối đi.

Đáng chú ý, thời điểm đó còn có một người thợ điện đang đứng trên ngọn để sửa chữa. Khi cây cột điện đổ xuống người này không kịp phản ứng, chỉ có bám chặt vào cây cột và cùng ngã xuống.

Tuy không bị ngã văng ra nhưng toàn bộ cơ thể nam thợ điện bị đập xuống đường nhựa khá mạnh. Sau đó, anh cố gắng lách người để di chuyển ra ngoài.



Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường, một số thợ điện khác cũng chạy đến kiểm tra sự cố.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ khiến nhiều người được phen thót tim, hy vọng sau sự cố nói trên cơ quan điện lực sẽ tổng kiểm tra lại các trụ điện trong khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Không biết anh thợ điện có bị thương nặng không",

"Giật mình thật, may là không đè trúng người đi đường",

"Sợ quá, tai bay vạ gió như này cũng khó tránh",...

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 2/4 vừa qua tại đường Lạc Thiên, TP Nha Trang.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn