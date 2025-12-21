Sáng nay 21-12, công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng nay 21-12, theo chương trình dự kiến, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và khách mời quốc tế.

Sau khi Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được công bố thành lập, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cũng sẽ ra mắt tại hội nghị này. Hội đồng này được thành lập theo Quyết định số 2755 ngày 18-12 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 2755, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 323 ngày 18-12-2025 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Nghị định đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị định số 323 nêu rõ Trung tâm tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TPHCM và TP Đà Nẵng. Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM định hướng phát triển có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính như: Huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), dịch vụ tài chính xanh và các dịch vụ tài chính khác.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

Về lộ trình và kế hoạch phát triển, theo nghị định, UBND TPHCM và UBND TP Đà Nẵng đảm bảo trong giai đoạn 2025 - 2026 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế; trong đó bao gồm bố trí đầy đủ nguồn lực và nhân lực cần thiết cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Hoàn thành một số dự án hạ tầng trọng điểm làm nền tảng cho Trung tâm tài chính quốc tế, đảm bảo kết nối thông suốt. Xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, thúc đẩy các sàn giao dịch, nền tảng giao dịch mới; hình thành bước đầu hệ sinh thái dịch vụ tư vấn và hỗ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế.

Nghị định đã quy định vị trí, địa giới hành chính diện tích Trung tâm tài chính quốc tế. Cụ thể, tại TPHCM có diện tích khoảng 898 ha, vị trí thuộc ranh giới địa giới hành chính phường Sài Gòn, phường Bến Thành, Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh.

Trong đó, phạm vi ranh giới: Thuộc phạm vi giới hạn bởi đường Võ Văn Kiệt - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè - sông Sài Gòn - ranh Khu Biệt thự Lan Anh - Trần Bạch Đằng - Trần Não - đoạn ranh giới phía Bắc và Đông Bắc của Khu đô thị mới Thủ Thiêm - đường số 7 - rạch Cá Trê - sông Sài Gòn - Võ Văn Kiệt.

Tại TP Đà Nẵng, trung tâm có diện tích khoảng 300 ha. Vị trí: phường An Hải có tổng diện tích 6,17 ha với 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A*; tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2 thuộc phường Hải Châu có diện tích 0,12 ha; khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước thuộc phường Hải Châu có diện tích 9,7 ha; khu đất dọc đường Như Nguyệt - Xuân Diệu thuộc phường Hải Châu có diện tích 1,98 ha và khoảng 282 ha thuộc Khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành.

Trung tâm tài chính quốc tế bao gồm các phân khu chức năng như: Khu vực giao dịch tài chính, khu dịch vụ ngân hàng, khu vực sàn giao dịch chứng khoán, hàng hóa, khu văn phòng, khu trung tâm trọng tài, tòa án và các phân khu chức năng khác do Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng quy định, bảo đảm hoạt động thông suốt của các thành viên, cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế và các nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Việc bố trí quỹ đất cho Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn cần phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp với quy hoạch, UBND TPHCM và UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm bổ sung, cập nhật đồng bộ vào nội dung quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố trong lần điều chỉnh quy hoạch hoặc lập quy hoạch gần nhất để đảm bảo bố trí kịp thời quỹ đất cho nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

