Trốn truy nã, ngụy trang trong vỏ bọc nhân viên quán karaoke

Ngày 9/2, Công an TP. Hà Nội cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa bắt đối tượng truy nã Phan Thị Lệ (SN 1988, thường trú tại xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ).

Phan Thị Lệ tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 5/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Lệ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

...

Ngày 10/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Phan Thị Lệ.

Qua công tác nắm tình hình, Cụm địa bàn số 6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội phát hiện thông tin đối tượng đang lẩn trốn trong một quán Karaoke trên địa bàn xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh dưới vỏ bọc là nhân viên. Ngày 7/2/2026, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Đức Sơn

Nguồn tin: congly.vn