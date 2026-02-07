Lập 22 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày chuyên đề tại hội nghị.



Về hệ thống các quan điểm, chủ trương, định hướng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, ông Trần Sỹ Thanh cho biết, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành chủ động, kịp thời, toàn diện, đồng bộ, công khai, dân chủ, khách quan, nghiêm minh theo đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp công tác đảng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát, nhất là nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với các phương thức kiểm soát quyền lực khác; thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm: “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm".

“Đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên, chuyển từ bị động sang chủ động, ngay từ đầu và xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc triển khai các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá của Đảng về phát triển đất nước. Bảo đảm mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở tất cả các cấp”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành Kiểm tra, từng bước chuyển sang “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu"; triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa cơ quan kiểm tra, giám sát của Đảng với cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và giám sát xã hội.

Về nhiệm vụ và phương thức triển khai công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết, để chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra cần: xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm, từ cơ sở, không để các hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng, đột phá của Đảng về phát triển đất nước. Cùng với đó, giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề lớn, hệ trọng, những nội dung phức tạp cần toàn hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khẩn trương xây dựng ban hành chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát của toàn nhiệm kỳ vào năm 2026.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, ở Trung ương ngay sau Đại hội XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư toàn khóa XIV và năm 2026.

"Ngay trong tháng 3 này, sẽ thành lập thành lập 22 đoàn kiểm tra do các đồng chí ở Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra tại 40 tổ chức Đảng trực thuộc về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", ông Trần Sỹ thanh cho biết, các đoàn được xác định cơ bản ổn định trong suốt nhiệm kỳ để theo dõi toàn bộ quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết tại các địa phương, đơn vị. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị bí thư, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nhất là tại địa phương, đơn vị mình.

Ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã xây dựng chương trình công tác của cơ quan Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng như chương trình hành động của toàn ngành kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và tích cực triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hiện các nghị quyết trụ cột của Đảng về phát triển đất nước.

Ở địa phương, đơn vị, ông Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động tổ chức, triển khai quyết liệt công tác giám sát ngay từ đầu các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong đó, về nội dung giám sát: Tập trung vào việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; những vấn đề nóng, nổi cộm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như việc tổ chức và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm ở địa phương, những nội dung đề phòng ngừa thất thoát, lạng phí trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản...

Về phương pháp thực hiện: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có thể thành lập các tổ, các đoàn giám sát thường xuyên, tổ tổng hợp kết quả giám sát, tổ chuyên gia. Cách thức giám sát bằng hình thức trực tiếp như tham dự các kỳ họp, các cuộc sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đối tượng giám sát; hình thức gián tiếp như qua phần mềm giám sát.

Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đồng bộ.

