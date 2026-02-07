12 nội dung cốt lõi trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 7-2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích 12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động - Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với tinh thần: "Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động - bước đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số; không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, hướng đến thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, gồm 3 phần: Ý nghĩa của Chương trình hành động; Những nội dung cốt lõi của Chương trình hành động; Làm thế nào để hiện thực hóa Chương trình hành động thành sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được.

Thủ tướng nêu rõ Chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng, là cách làm đổi mới, vừa mang tính chiến lược, tổng thể, vừa mang tính cụ thể, sát thực tiễn, tiết kiệm thời gian, khả thi, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả đối với mọi lĩnh vực để Nhân dân nhanh chóng được thụ hưởng thành quả của Đại hội XIV.

Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, rõ ràng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng những nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể; gồm 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, đặc biệt 03 phụ lục là điểm nhấn, thể hiện rõ các chỉ tiêu chủ yếu của cả nước (30 chỉ tiêu), các ngành, lĩnh vực, địa phương (38 chỉ tiêu) và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030, mang tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái".

Chương trình hành động thể hiện sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm; lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mọi hoạt động đều hướng đến nhân dân; đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; lấy hiệu quả thực thi, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Phương châm thực hiện nhiệm vụ, công việc là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", chuyển từ "nhận thức" thành "hành động", khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều, làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm"; góp phần từng bước chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức, xa rời nhân dân, xa rời thực tiễn.

12 nội dung cốt lõi của Chương trình hành động

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu và phân tích 12 nội dung cốt lõi của chương trình hành động.

Thứ nhất, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thể chế được xác định rõ là "đột phá của đột phá", đi trước, mở đường, chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ và thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Hoàn thiện thể chế gắn với tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát. Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, công nghệ tài chính, tài sản mã hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử, công nghệ mới… Ngay trong năm 2026 hoàn thành 18 luật và đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thứ hai, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính. Tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức…

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá, con người Việt Nam.

...

Thứ tư, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới.

Thứ năm, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho tăng năng suất lao động và phát triển bền vững.

Thứ sáu, quản lý phát triển xã hội bền vững; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Kiên quyết "không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần", "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thứ bảy, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Chú trọng phòng ngừa ô nhiễm môi trường; xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn và các vùng lân cận. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và bão lũ, sạt lở đất tại miền Trung và vùng trung du, miền núi phía Bắc. Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050…

Thứ tám, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là yếu tố trụ cột, nền tảng cho phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thứ chín, đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. Xác định rõ quốc phòng, an ninh và bổ sung đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thứ mười, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện đúng quan điểm "Dân là gốc", "sức mạnh từ nhân dân", nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực cho phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mười một, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Mười hai, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, phát huy bản chất của Đảng là đạo đức, văn minh.

Cùng với 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Chương trình hành động xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Với tinh thần "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, con người thông minh", tập trung xây dựng, triển khai chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền tảng pháp lý mở, công khai, minh bạch; tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền 3 cấp; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối trong nước, quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, nền tảng và góp phần tăng năng suất lao động xã hội.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động