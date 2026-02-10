Thời gian:
Phát hiện thi thể vợ gần nơi chồng tử vong

Các vị trí phát hiện người chồng tử vong không xa là thi thể có vết máu của vợ.

Ngày 10-2, theo thông tin từ xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai xác nhận trên, địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng tử vong bất thường.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8-2, chị C.T.M. (SN 1994, con dâu trong gia đình) phát hiện ông T.V.P. (SN 1968, bố chồng) tử vong trong tư thế treo cổ tại cây nhãn phía sau nhà.

Tiếp tục tìm kiếm, chị M. phát hiện bà T.T.M. (SN 1971, mẹ chồng) đã tử vong tại ao phía sau nhà, cách khu vực nhà ở khoảng 100 m. Trên người nạn nhân có vết máu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

