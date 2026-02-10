Không cần chờ thưởng Tết vẫn sắm được VinFast VF 3 chỉ từ 0 đồng trả trước

Hết thời “ô tô chỉ dành cho người giàu”

Cuối năm, câu chuyện tàu xe về quê lại trở thành nỗi lo quen thuộc của vợ chồng anh Tú, chị Hạnh, cùng làm văn phòng tại Hà Nội. Năm nay, gia đình càng áp lực hơn khi vừa đón thêm thành viên mới. Anh chị bắt đầu ấp ủ giấc mơ sở hữu ô tô và để mắt tới VinFast VF 3.

Bước ngoặt đến khi hai vợ chồng tìm hiểu chương trình ưu đãi “Mãnh liệt Vì tương lai Xanh” của VinFast dành cho người mua ô tô, xe máy điện. Theo đó, hãng hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe VF 3. Nếu mua trả góp, VinFast bảo lãnh cho khách hàng tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín, với lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế chính sách ưu đãi 6% - khách hàng có thể chọn 1 trong 2), giúp người tìm mua xe như vợ chồng anh Tú không cần phải có tài sản tích lũy cũng có thể mua xe trả góp.

Sau khi trao đổi với nhân viên tư vấn, hai vợ chồng đã quyết định xuống tiền luôn để kịp nhận xe trước Tết. Vì đăng ký xe tại Hà Nội, anh Tú và chị Hạnh sẽ còn nhận được quà tặng 6 triệu đồng vào tài khoản VinClub để chi tiêu tại các thương hiệu thuộc hệ sinh thái Vingroup và đối tác.

“Cuối năm nhiều khoản phải lo nên bớt được gánh nặng vốn đối ứng mua xe làm vợ chồng tôi nhẹ đầu hơn hẳn”, chị Hạnh chia sẻ.

Ở mức giá niêm yết 302 triệu đồng cho bản Eco và 315 triệu đồng cho bản Plus, VF 3 vốn đã là dòng xe dễ tiếp cận bậc nhất thị trường ô tô. Khi cộng hưởng với ưu đãi trực tiếp và phương án trả góp “nhẹ gánh”, rào cản chi phí gần như được gạt bỏ. Chưa kể, các dòng xe điện như VF 3 đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027.

Như vậy, thay vì phải dồn tiền lớn ban đầu, người mua được giảm tối đa áp lực tài chính ngay từ bước đầu tiên, mở ra cơ hội lên đời 4 bánh cho cả nhóm khách hàng thu nhập trung bình.

“Quan trọng hơn, ô tô không chỉ là phương tiện đi lại, mà là công cụ nâng cấp chất lượng sống: đi làm hằng ngày không lo mưa tạt, nắng gắt; về quê, đưa con đi chơi an toàn hơn rất nhiều so với xe máy”, anh Tú nói thêm.

Xóa bỏ rào cản nuôi xe với 0 đồng sạc pin

Không chỉ giúp người dùng nhẹ gánh ban đầu, các dòng xe điện VinFast nói chung và VF 3 nói riêng còn có lợi thế tiết kiệm chi phí vượt trội so với các dòng xe động cơ đốt trong. Từ 10/2/2026, nhờ chính sách miễn phí sạc pin trong 3 năm (tới 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng) tại các trạm sạc công cộng V-Green, người dùng gần như không tốn chi phí “nhiên liệu” trong một thời gian dài.

Chi phí bảo dưỡng cực thấp cũng là điểm cộng lớn do xe điện có cấu tạo đơn giản hơn nhiều so với xe xăng, không cần thay dầu.

“Xe điện 12.000 km mới phải bảo dưỡng một lần, chi phí chỉ khoảng 500.000 đồng, chỉ bằng 20-30% so với xe xăng, thậm chí rẻ hơn nhiều mẫu xe máy đang lưu hành”, anh Minh Đức, một chủ xe đang sở hữu VF 3 ở TP.HCM cho biết. Chưa kể, theo tìm hiểu của anh, mốc bảo dưỡng định kỳ của ô tô VinFast đã được nâng lên 15.000 km hoặc 1 năm, giúp người dùng tiết kiệm chi phí và thời gian hơn nữa.

Sử dụng VF 3 một thời gian, anh Đức thừa nhận mẫu xe đô thị “bé hạt tiêu” có chi phí thấp nhưng không gian nội thất đủ rộng cho gia đình 4 người, dễ lái, gọn gàng, xoay trở linh hoạt trong phố đông. Mỗi lần sạc đầy, xe đi được hơn 200 km, đủ cho nhu cầu đi làm, đưa đón con, mua sắm cả tuần. Khi cần về quê hay đi chơi xa, VF 3 vẫn đáp ứng tốt với khả năng leo dốc khỏe, vận hành ổn định.

Cộng hưởng với mạng lưới trạm sạc rộng khắp và chính sách hậu mãi vượt trội, VF 3 đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho người mua xe lần đầu, đặc biệt là dân văn phòng chuyển đổi từ xe máy lên ô tô. Đó cũng là lý do nhiều gia đình mạnh dạn sắm VF 3 để đón Tết.

“Với những ưu đãi hiện hành thì câu hỏi lúc này không còn là có nên mua ô tô hay không, mà là nên chọn cung đường nào chơi Tết với VF 3”, anh Đức hài hước nói.

Sức hút của mẫu xe này được chứng minh bằng con số biết nói: năm 2025, 44.585 chiếc VF 3 đã được bán ra, trở thành “vua doanh số” toàn thị trường. Thành tích này vượt xa doanh số tất cả các dòng xe của nhiều “ngoại binh” lâu năm như Mazda (32.455 xe), Honda (28.719 xe) hay Kia (27.176 xe)…

