Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng năm mới đến cá nhân và gia đình của đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phan Diễn - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Thường trực Trần Cẩm Tú thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thông tin về kết quả Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ông Trần Cẩm Tú khẳng định, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với tiến trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, toàn Đảng thống nhất và dứt khoát về tư duy xuyên suốt là chuyển mạnh từ "nói" sang "làm", từ nhận thức thành hành động.

Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", "nói không đi đôi với làm", chấm dứt lối làm việc quan liêu, hình thức. Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc biến quyết sách thành hiện thực.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của cá nhân đồng chí Trần Cẩm Tú.

Các đồng chí đều vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; tin tưởng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự đồng thuận của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thành công rực rỡ hơn.

Các đồng chí đều kỳ vọng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và tiến tới 2 mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Hoàng Văn Ân

Nguồn tin: Báo VOV